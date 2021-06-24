Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.