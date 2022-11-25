LOTUS KADIN, 25 KASIM ‘A GİDERKEN 6 SORU SORUYOR

Lotus Kadın, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından yeni bir kampanyaya imza atıyor. Dernek, 20-25 Kasım arasında her gün için bir soru soruyor. Sorduğu 6 soruyla etkili kamu politikalarının uygulanmasıyla şiddetin önlenebileceğine dikkat çekmek istediklerini ifade ediyorlar.
Kocaeli kentinin kadına yönelik şiddette 4. sırada yer aldığını hatırlatan dernek kampanyası sorduğu 6 soruda şu konuları gündeme getiriyor:
- Kadına yönelik şiddeti önlemek için başta yerelde olmak üzere kadın dayanışma merkezlerinin yokluğu ve sayısının yetersizliği,
- Şiddeti önleyici politikaların uygulanamaması,
- Şiddet kriz merkezlerinin yokluğu,
- Sığınakların sayısının yeterli olmaması,
- Toplumsal cinsiyet eğitimlerinin yaygınlaştırılması için kurumsal işbirlikleri kurulması,
- Yerel yönetimlerin güvenli sokaklar ve alanlar oluşturması
Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği’ni sosyal medya hesaplarından takip ederek kampanyaya destek olabilirsiniz.
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