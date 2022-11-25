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LOTUS KADIN, 25 KASIM ‘A GİDERKEN 6 SORU SORUYOR

Kocaeli’de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürüten Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ne giderken farklı bir sosyal medya eylemiyle kadına yönelik şiddete dikkat çekiyor.

LOTUS KADIN, 25 KASIM ‘A GİDERKEN 6 SORU SORUYOR

25 Kasım 2022 Cuma 15:03



Lotus Kadın, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından yeni bir kampanyaya imza atıyor. Dernek, 20-25 Kasım arasında her gün için bir soru soruyor. Sorduğu 6 soruyla etkili kamu politikalarının uygulanmasıyla şiddetin önlenebileceğine dikkat çekmek istediklerini ifade ediyorlar.


Kocaeli kentinin kadına yönelik şiddette 4. sırada yer aldığını hatırlatan dernek kampanyası sorduğu 6 soruda şu konuları gündeme getiriyor: 

  • Kadına yönelik şiddeti önlemek için başta yerelde olmak üzere kadın dayanışma merkezlerinin yokluğu ve sayısının yetersizliği, 
  • Şiddeti önleyici politikaların uygulanamaması, 
  • Şiddet kriz merkezlerinin yokluğu, 
  • Sığınakların sayısının yeterli olmaması, 
  • Toplumsal cinsiyet eğitimlerinin yaygınlaştırılması için kurumsal işbirlikleri kurulması,
  • Yerel yönetimlerin güvenli sokaklar ve alanlar oluşturması

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği’ni sosyal medya hesaplarından takip ederek kampanyaya destek olabilirsiniz.

 


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LOTUS KADIN25 Kasım
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