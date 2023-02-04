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"Lüks Otomobilim Var Diye Yaz Lastiğine Güvenmeyin"

Hava şartlarının iyiden iyiye zorlaştığı kış aylarına girdiğimiz dönemde, Aşin Otomobil, lüks araç sahipleri için bazı uyarılarda bulundu.

04 Şubat 2023 Cumartesi 14:25

 Birçok lüks araç sahibinin lastik konusunda yeterli bilince sahip olmadığını söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Milyonlarca TL'ye satın aldığınız premium bir araç, zeminle tek ilişkisi olan lastikler sebebiyle fonksiyonsuz hale gelebiliyor. Özellikle arkadan itişli otomobillerde bu durum daha net ortaya çıkıyor. 7 derecenin altındaki her hava şartında sürücülerin kış lastiğine geçiş yapması gerekiyor. Bu yüzden kar lastiği değil, kış lastiği olduğunu tekrar belirtmekte fayda var." dedi.

Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil, yeni mevsimde otomobil sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak önemli uyarılarda bulundu. Küresel ısınmanın etkisiyle her yeni kış mevsiminin daha zorlu geçtiğini ifade eden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, kış lastiği konusunda lüks araç sahiplerinin halen yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtti. Yaz lastiği 7 derecenin altında özelliğini kaybediyor Sadece karlı havalarda değil, tüm yağışlı ve 7 derecenin altındaki hava şartlarında, yaz lastiğinin içinde barındırdığı maddelerin özelliğini kaybettiğini dile getiren Erdem "Lüks otomobilim var, çok iyi yol tutuyor diye güvenmeyin. Yanlış lastik seçimi tüm hareket kabiliyetinizi elinizden alıyor, yol tutuş dengesini bozuyor, fren mesafesini uzatıyor. Dört tekerlekten çekişli de olsa kış lastiği kullanarak kendinizi, sevdiklerinizi ve trafikteki diğer kullanıcıları koruyabilir, aynı zamanda otomobilinizin potansiyelini kaybetmeyerek keyifli sürüşler yapabilirsiniz." dedi. Özellikle arkadan itişli otomobillerde ESP sisteminin de faydasız kalacağının altını çizen markanın başındaki isim,
"Daha zorlu şartlar için bagajınızda bir zincir seti bulundurmak hiç beklemediğiniz bir anda hayatı kolaylaştırır. Sürücülerin aynı zamanda reflektör ve çekme halatı bulundurmasını tavsiye ediyoruz. Genel kanının aksine lastik basınçlarını düşürmek yerine 1-2 PSI kadar artırmak iyi olacaktır. Rot ve balans ayarlarını da servislerinde kontrol ettirmeleri yürüyen aksam, jant ve lastiklerin
ömrünü uzatır." şeklinde konuştu.


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