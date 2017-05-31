LYS giriş belgeleri erişime açıldı

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https://ais.osym.gov.tr

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Üniversite adayları, giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyleinternet adresinden edinebilecek.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10, 11, 17 ve 18 Haziran'da yapılacak LYS'ye başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.