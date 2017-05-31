banner212
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

LYS giriş belgeleri erişime açıldı

Üniversite adaylarının gireceği Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) giriş belgeleri erişime açıldı.

LYS giriş belgeleri erişime açıldı

31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:08

 
 (AA) Üniversite adayları, giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10, 11, 17 ve 18 Haziran'da yapılacak LYS'ye başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Sosyal bilimler sınavı (LYS-4) 10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, matematik sınavı (LYS-1) 11 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, fen bilimleri sınavı (LYS-2) 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, yabancı dil sınavı (LYS-5) aynı gün saat 14.30'da, edebiyat-coğrafya sınavı (LYS-3) ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Adayların, saat 10.00'da başlayacak sınavlarda saat 09.45'ten, saat 14.30'da başlayacak LYS-5'te ise saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKaraosmanoğluHizmet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İşte trafiği rahatlatacak sistem! İşte trafiği rahatlatacak sistem!
Hükümetten elektriğe büyük yatırım Hükümetten elektriğe büyük yatırım
'Huzur Türkiye' uygulamalarında aranan 7 bin 855 kişi yakalandı 'Huzur Türkiye' uygulamalarında aranan 7 bin 855...
"Türkiye Huzur" uygulaması
Siber saldırılar basit önlemlerle engellenebilir Siber saldırılar basit önlemlerle engellenebilir
Aranan araçlar hızlı tespit edilecek Aranan araçlar hızlı tespit edilecek
Yukarı Çık

banner149

İşte trafiği rahatlatacak sistem!
Serbest Geçiş Sistemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ardından, trafiği yoğun olan tüm bölgelerde...

Haberi Oku