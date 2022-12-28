Macar Ellerinde Osmanlı İzleri

Tarih Boyu Türk-Macar İlişkileri Konferansı ve Tuna Boyları’na Kültür Yolculuğu

Türk-Macar İlişkileri Konferansı’nı dinlerken 15 yıl önce Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak belgesel çektiğim günleri hatırladım .Osmanlı’nın 145 yıl hüküm sürdüğü Macar elleri deyince gönül telim titrer, aklıma Nazlı Budin Gülba Galiçya Şehitliği gelir.

Budin Kalesi’ndeki Kızılelma Kulesi ve kaleyi savunurken şehit olan son Osmanlı Paşası Abdurrahman Abdi Paşa’nın mezar kitabesinde, Macarlar tarafından yazılan ‘’Kahraman, mert ve yiğit bir düşmandı’’ diye başlayan kitabesi gelir. Macaristan’da Zigetvar Kalesi’ni alırken vefat eden Kanuni Sultan Süleyman’ı hatırlar, Tuna Boyları’nı düşünürüm.

Budin Kalesi eteklerinde bir işaret fişeği gibi duran, Budin Kalesi’ni fethederken şehit olan akıncı Beyleri’nin Macarlar tarafından korunan mezar taşları size çok şeyler söyler. Gül Baba dile gelir neredesiniz diye sorduğunu duyar gibi olursunuz.

Tuna Nehri’nin ikiye böldüğü Buda ve Peşte Osmanlı’nın Nazlı Budini 1916’da birinci dünya harbinde şehit olan yüzlerce Galiçya şehitlerini sinesinde barındırır. Aziz şehitlerimiz için Fatiha okuyarak Nazlı Budin’den ayrılıp, Estergon Kalesi’ne giderken Yahya Kemalin Şirin’i terennüm ederek Tuna Boyları’nda belgesel tadında yolumuza devam ediyoruz.

Ak tolgalı beyler beyi haykırdı ileri

Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

Estetiğin Kalesi’nde Akıncı Beyleri

Biz Tuna’dan bir yaz günü geçmedik. Soğuk bir sonbahar günüydü, yapraklar sararmış hüznümüze hüzün katıyor, yağan yağmur göz yaşımıza katılıyor.

‘’Estergon Kalesi Bre Dilber Aman’’ diyerek Estergon Kalesi’ne çıkıp, Tuna nehrini seyredip, Safiye Ayla’nın ünlü romanına konu olan ve adını veren Tuna üzerindeki Ciğerdelen Köprüsü ve şehrini seyir edip Tuna Nehri kenarında minaresi yıkık camide akşam namazlarımızı kılıp, şüheda ve ecdadın ruhuna Fatiha okuyoruz.

Mohaç ve Peç’e Gidiyoruz

Belgesel tadında Macar ellerindeki gezimize devam ediyoruz. Tuna Nehri’nden ayrılıp Macar Ovalarına yola çıkarken Yahya Kemal adeta dile gelip şiiri ile bize eşlik ediyor.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Evet tarihin seyrini değiştiren Mohaç Meydan Muharebesi’nin yapıldığı bölge ipek anlamına gelen ünlü tarihçi Peçevi’nin memleketi. Peç’de kilise yapılan büyük meydandaki caminin hüznüne ortak oluyoruz. Mahalle arasında tek minareli camide namazlarımızı kılıp şüheda ve ecdadın ervahı için dualar ederek vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.

Bir Cihan Güneşinin Battığı Zigetvar Kalesi’ndeyiz

Macar elleri, Osmanlı Türk tarihi açısından çok önemli, gezmekle anlatmakla bitmez.

Batılıların muhteşem Süleyman dediği Kanuni Sultan Süleyman çok hastadır. Doktorları sefere çıkmasını istemez o kararlıdır hasta hali ile ordunun önünde Macar ellerindeki Zigetvar Kalesi’ni fethetmek için aylarca yol gider. Zigetvar Kalesi’nin fethinden iki gün önce vefat eder, iç organları buraya gömülür. Üzerine türbe ve cami yapılır. Zigetvar Kalesi’nin içerisine muhteşem bir cami yapılır.

Zigetvar Kalesi’nin içindeki cami müze yapılmış, minaresi yıkılmış, caminin içinde Kanuni Otağı çadırı var. Cami içinde ezan okuyup namazlarımızı kılarak Kanuni ve Şehitler için Kur’an okuyoruz.

Kanuni’nin vefat ettiği yeri güçlükle buluyoruz, türbe ve cami çoktan yıkılmış kilise yapılmış ancak Macar Devleti çok geniş bir alana Kanuni Parkı yapılarak tarihe saygı gösteriliyor.

Duygu yüklü olarak Macar ellerinden ayrılıp Tuna’dan bir tarih akar kitabı ile Macaristan’da Osmanlı medeniyeti belgeselini çekerek ecdadımıza vefa borcumuzu azda olsa ödemenin huzuru içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Gebze’de Tarihe Işık Tutan Konferans

Gebze’nde Türk Macar İlişkileri Konferansı Haberi

Gebze’de önceki gün çok güzel bir kültür etkinliği gerçekleştirildi gazetemiz www.gebzefazetesi.com da yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum

http://www.gebzegazetesi.com/…/gebzede-turk-macar-iliskiler…

Tük Macar İlişkileri Konferansı

Gebze Gençlik ve İlçe Spor Müdürlüğü ile Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Doç. Dr. Şefaattin Deniz hocanın düzenleme kurul başkanlığında Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın Türk Macar ilişkileri konulu konuşması, Gebze Kültür Merkezini dolduran öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Tarihçi Yazar Resul Orman’ın büyük çabaları ile gerçekleşen Türk Macar ilişkileri konferansında konuşan Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın konuşmaları sayesinde öğrenciler ayrıntılı bilgi edindiler. Gebze Kültür Merkezi’nde, Tarihçi Yazar Resul Orman’ın moderatörlüğünde dün gerçekleştirilen Türk Macar ilişkileri ile ilgili konferanstan sonra Gebze Hünkar Çayırı’nda inceleme yapıldı. Gerek konferans ve gerekse Hünkar Çayırı’ndaki kültür gezisi gazetemiz www.gebzegazetesi.com tarafından canlı yayınlandı. Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Süleyman Kızıltoprak, Hünkar Çayırı ile ilgili önemli açıklamalar yaparak “Burayı herkes ziyaret etmelidir.” dedi. Programla ilgili bir açıklama yapan tarihçi yazar Resul Orman “Program öncesi ve sonrasıyla desteklerini eksik etmeyen, düzenleme kurulunun diğer kıymetli üyeleri Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Belediyesi Kültür Müdürü Carullah Recai Er ve Kültür Müdürlüğü ailesine, Gazeteci Yazar İsmail Kahraman, Eğitimci Yazar Osman Taşkın, Eğitimci Yazar İbrahim Erdem, İlknur İrtegün teşekkürü bir borç biliyorum”. Dedi.