Macar gelin, Tökeli İmre Anı Evi'ne hayran kaldı

Kocaeli'de bulunan Orta Macar Kralı Tökeli İmre Anı Evi'ni ziyaret eden Macar gelin hayranlığını dile getirerek, "Buraya geldiğimde kendi topraklarıma ait değerle karşılaşacağımı söyleseler inanmazdım. Tökeli İmre için burada anı evi ve anıt mezar inşa edilmiş. Bu benim için onur verici durum" dedi.

Avusturya’ya karşı amansız savaşlar veren daha sonra ise Osmanlı İmparatorluğuna sığınarak Kocaeli’de yaşamını yitiren Macar Kralı Tökeli (Thököly) İmre için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi anı evi oluşturmuştu. Her yıl binlerce misafir ağırlayan anı evi, son olarak yeni evlenen Arda Çağlar ve Macar Stefania Menik çiftini ağırladı. Macar gelin Stefania Menik, tarihe yolculuk yaptığı Tökeli İmre Anı Evi’ne hayran kaldığını söyledi. Evlenerek Türkiye'ye yerleşen Macar gelin Stefania Menik, Kocaeli’de kendi ülkesine ait bir değeri görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tökeli İmre'nin Macar halkı için önemli tarihi isim olduğunu söyleyen Macar gelin, "Buraya geldiğimde kendi topraklarıma ait değerle karşılaşacağımı söyleseler inanmazdım. Tökeli İmre için burada anı evi ve anıt mezar inşa edilmiş. Bu benim için onur verici durum. Benimle gelen akrabalarım da çok mutlu oldu. Türklerin misafirperverliğini zaten biliyorduk ama vefaları ve kendi topraklarına sığınan kişilere olan saygılı davranışlarını da gördüm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Macar halkı adına teşekkür ederim. İyi ki Türk dostlarımız var" şeklinde konuştu.





Tökeli İmre kimdir?

1670 yılında dedesi ve babası ile başlattığı bağımsızlık hareketinde başarı sağlayamayan Tökeli İmre, 1699-1700 yılları arasında ailesi ve himayesindeki 2 bin askerle Osmanlı Devleti’ne sığındı. İlk önce İstanbul’a gelen Tökeli, buradan İzmit Karatepe köyünde bulunan çiftliğe yerleştirildi. Kocaeli’de 5 sene yaşayan Tökeli, 1705 yılında İzmit’te vefat etti. Ölümünün 200’üncü yılında mezarı açılarak kemikleri Macaristan’a götürülen Tökeli’nin anı evi ise Kocaeli’de bulunuyor. 2008’de açılan anı evi 5 gün boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. Tökeli, kendi mührünün üzerine “Kral-ı Orta Macar’ım ki namım Tökeli İmre, Mûin-i Ali Osman’ım daim hazırım emre” yazdırarak, Osmanlı Devleti’ne olan bağlılığını bildirmişti. Ayrıca Tökeli İmre’ye “Orta Macar Kralı” unvanı verilmişti.





İHA