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Mahalleli "Zehir soluyoruz" diyerek fabrikalar için ayağa kalktı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde vatandaşlar, kötü koku yaydığı ve çevreye zarar verdiğini iddia ettikleri yerleşim alanlarının hemen yanında bulunan fabrikaları protesto etti. Sloganlar eşliğinde yürüyen kalabalık, bir fabrikanın tellerine maske astı.

Mahalleli

05 Kasım 2023 Pazar 17:59

İlçeye bağlı Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, bölgedeki fabrikaları halk sağlığını tehdit ettikleri iddiasıyla protesto etti. Kötü kokudan şikayetçi olan kalabalık, cadde boyunca sloganlar eşliğinde yürüdü. Fabrika önünde gelerek basın açıklaması yapan kalabalık ardından, Polen Kimya fabrikasınının tellerine maske astı.

 

"Ne balkona çıkabiliyoruz ne de evimizin bahçesine oturabiliyoruz"

Kötü kokudan mahallelinin şikayetçi olduğunu söyleyen Vezirçiftliği Muhtarı Bahattin Aktepe, "Plansız tesislerin kurulması önce toprağımızı işgal etti, sonra yerleşim alanlarımızı yaşanılamaz hale getirdi. Pis kokuyla nefes alamaz hale geldik. 20 sene öncesine kadar çocuklarımızın girdiği, balık tuttuğu, serinlediğimiz deremiz sürekli atık boşaltılan, içinde canlı varlık kalmayan çöplüğe dönüştü. Başta kanser olmak üzere birçok hastalık korkunç boyutta artış gösterdi. Günün tüm saatlerinde özellikle ise gece saatlerinde kötü koku ve zehirli gazlar çevre kirliğine sebep oluyor. Ne balkona çıkabiliyoruz, ne de evimizin bahçesine oturabiliyoruz. Oklularımızda çocuklarımız kötü kokudan büyük sıkıntı yaşıyor" dedi. Aktepe, soruna çözüm bulunmasını istedi.

 

“Ricamız halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretimlerin yapılması”

Tepkisini dile getiren muhtar Orhan Birdiroğlu ise, “Yeşilyurt, Yaylacık, Mehmet Ağa, Kullar Yakacık, Ovacık, Fatih ve Paşadağ Mahallesi'ne doğru koku yayılıyor. Lodosun etkisiyle bu koku tamamen Gölcük’e, İzmit Körfez’ine kadar geçmekte. Bu kimyasal ve geri dönüşüm fabrikaları gazları genelde gece salıyor. Sanayicilerden ricamız, halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde üretimlerin yapılması” diye konuştu.


 

“Hep beraber kanser oluyoruz”

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Tuncay Dündaroğlu ise, “Hep beraber kanser oluyoruz. Buna bir an önce el atılması lazım. Kimse çoluğunu çocuğunu kaybetmek istemiyor” ifadelerini kullandı.



İHA
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