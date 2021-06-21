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Makamlar Fani Hizmetler Baki

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 4 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Makamlar Fani Hizmetler Baki

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:01

Valiler kararnamesi büyük sürprizlerle yayınlandı. Onlarca ilin valisi değişti kocaeli valisi Hasan Basri Güzeloğlu. Diyarbakır valisi olurken Diyarbakır valisi Hüseyin Aksoy Kocaeli Valiliğine atandı . Kocaeli büyükşehir üçüncü valisinde yetiştirdi. Genel sekreter Tahir Büyükakın Bilecik valisi oldu.
Valiler kararnamesi bir gerçeği daha hatırlatmış oldu. Yaptıkları hizmetlerle görev yaptıkları illerde ölümsüz eserler bırakan valilerimize ne mutlu .
Bugüne kadar gazeteci ve belgeselci olarak Kocaeli'de birçok vali tanıdım bir çoklarının bu gün adı bile hatırlanmıyor bazıları halen hizmet ve eserleri ile yaşıyor.
Sizlerle paylaştığım bu fotoğrafı Kocaeli valisi sn. Hasan Basri Güzeloğlu ile göreve başladığı ilk hafta Gebze'deki makam odasında çekmiş babası Abdül Kadir güzeloğlunun 1992 yılında gebze Kaymakamlığı sırasında kardeşinin düğün töreninde çektiğim ve kendisininde yer aldığı aile fotoğrafını hediye etmiştim .
Fotoğrafı hediye ettiğim gün. www.gebzegazetesi.com da vali Güzeloğlu nasıl hatırlanacak başlığı ile uzun bir makale yazmıştım.
Vali beye hitaben Görev yaptığı süre içinde kocaeli tarihi ve kültürü ile ilgili birçok yazı kaleme almıştım. Kocaeli Fatih'i Akçakoca Gazi'nin Kandıra Lokmanlı köyündeki gerçek mezarı ile ilgili yazdığım bir makale üzerine Kültür müdürü Adnan beye talimat verip birlikte lokmanlı köyünde araştırma yapmamızı Kocaeli'ye adını veren Akçakoca Gazi'nin gerçek mezarına sahip çıkıp koruma altına. Almasını hiç unutmayacak Şükran'la anacağım
Son olarak vali beyi geçtiğimiz aylarda ziyaret ederek ranta kurban gitme tehlikesi ile karşı karşıya olan Fatih'in Gebze'de vefat ettiği hünkar çayırını birlikte ziyaret ederek burada belgesel çekimi yapacaktık bir türlü gerçekleştiremedik 18 haziran 2017 pazartesi günü son kez valiliğe gidip Basın müdürü Birsen hanıma randevuyu hatırlatıp
Tarihimi öğreniyor
Tabiatı seviyorum
Sosyal sorumluluk Projesi olarak Fatih'le ilgili hazırladığım tanıtım sinevizyonunu vali beye vermesi için bıraktım. Birsen hanım verdimi bilmiyorum
Keşke sayın Güzeloğlu Babasınında çeyrek asır önce kaymakamlık yaptığı. Gebze Hünkar çayırına sahip çıkıp buraya. Fatih kültür parkı ve. Fatih Panorama. Müzesi kurup tarihi bir kültür hizmetine imza atsaydı ölümsüz bir eser ve hizmet yapmış olurdu
Vali beyin izlemesi için basın müdürü Birsen hanıma verdiğim Fatih sultan Mehmet'in gençlere rol model olan hayatı belgesel sinevizyonumu sizlerle paylaşıyor sn güzeloğluna yeni görevinde başarılar. Yeni kocaeli valisi. Sn Aksoy'a hoşgeldin diyor sn büyükakın ı kutluyorum
Şu fani dünyada baki kalan
Gök kubbede hoş bir sedaimiş




https://www.youtube.com/watch?v=KPXW7rcWGQY


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