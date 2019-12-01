Malatya’da Kayısı'nın Tarihini Belgeselleştiriyoruz

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Malatya buluşmasında Devri Alem Belgesel TV Programı olarak, kayısının tarihi İpek Yolu ile Doğu Türkistan’ın Turfan şehrinden, Malatya’ya geliş hikayesi ve kayısı tarihi ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekiyoruz. Birçok kurum ve kuruluş yetkilisi ile görüştük. Bilgi belge ve doküman topladık. Bu güne kadar kayısının tarihi ile ilgili bir belgesel olmaması ve kayısı müzesi kurulmaması büyük bir eksiklik.