Manevi Tarihimizde Kurban Bayramı ve Kurban İbadeti

Bayram; sevgi, mutluluk ve coşkudur. Bayram, birlik ve beraberliktir. Bayram, yardım ve dayanışmadır. Bayram; dostluk, vefa ve ziyarettir. Bayramlar milli birlik ve beraberliğimizin temel taşı, devlet ve milletimizin gelecek umududur. Kurban Bayramı; Allah için kurban kesmek, fakirlere etini ikram edip dağıtmaktır. Kurban Bayramı’nı, fetihin sembolü, Peygamberimizin müjdesi geçtiğimiz yıl Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması ile ayrı bir coşku ile idrak edeceğiz. Kurban Bayramı ile ilgili daha önce bu sayfada yer alan makalemin bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban, kelime olarak “yaklaşmak” demektir. Dinimizde ise kurban, kişinin sevdiği bir şeyi feda ederek, Allah’a yaklaşma manasında yer edinmiştir. Köklü bir geçmişe sahip kurban, insanlar arasında sevgiyi, barışı, paylaşmayı yeryüzüne hakim kılan bir ibadettir. Son yıllarda Kurban Bayramı’nı ağırlıklı olarak yurt dışında karşıladım. Sivil toplum ve hayır kuruluşlarının yurt dışı kurban organizasyonlarına gönüllü ve belgeselci olarak giderek, değişik coğrafyalardaki kurban sevincine defalarca ortak oldum. Kurban Bayramı coşkusunu dış ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizle paylaşıyor, onların mutluluğuna ortak oluyordum.
DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLARIN ÖNEMİ
Dini ve Milli Bayramlarımız…Coşku, huzur ve mutluğun sembolü bayramlar. Milli ve manevi kültürümüzün temel taşı Bayramlar. Coşku ve sevinci doya doya yaşadığımız bayramlar. Bayram deyince çocukluk yıllarımız gözlerimizin önüne gelmekte. Çocukluk yıllarında yaşadığımız ilk bayramlar, silik bir resim gibi hatırladığımız mutlu çocukluk günlerimiz. Heyecandan uyuyamadığımız bayram geceleri. Sabah erkenden büyüklerimizle birlikte bayram namazına gittiğimiz o günler... Artık hepsi mazi oldu. Çok gerilerde kaldı…
İNSANLAR NEDEN KURBAN EDİLİYORDU?
Kurban Bayramı arifesindeyiz. Kurbanla ilgili hazırlıklar devam ediyor. İslam dünyasında Kurban Bayramı’nın ayrı bir önemi var. Her bakımdan önemli ibadet olan kurban kesimi ile ilgili hazırlıklar tamamlanmak üzere. Hali yerinde olan Müslümanların yılda bir kez kurban kesmesi farza yakın vacip bir ibadet. Birçok Müslüman sadece kendisi için değil çocukları ve ahrete intikal eden büyüklerinin ruhu adına da kurban kesmeleri kurban ibadetine verilen önemi göstermekte.
İLAHİ DİNLERDE KURBAN İBADETİ
Neden kurban kesilir? Kurbanın tarihçesi nedir?Hz. Adem’den peygamber efendimize ilahi dinlerdeki kurban ibadeti, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudilerin atası olan büyük peygamberlerden İbrahim Aleyhisselamın oğlu İsmail Peygamberi Allah’a kurban etme olayı ile ilgili birçok şey söylenilmekte. Sadece kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de değil tahrif edilmiş, Tevrat ve İncil’de de kurbandan ve kurbanın tarihçesinden söz edilmektedir. Kurban ibadeti, Hz. Adem’den peygamber efendimize ilahi bir emir ve kutsal bir ibadet olarak insanlık tarihinde yerini almıştır. Hz. Ademin oğulları Habil ile Kabil olayı kurbanın başlangıcı kabul edilir.
İNSANLARIN KURBAN EDİLMESİİl
İlahi dinler içinde hiçbir şekilde insanların kurban edilmesi söz konusu olmamış, İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail’i yüce Allah’a kurban sözü vermesi dolayısıyla kurban olarak keserken Cebrail Aleyhisselamın gökten koç olarak kurban getirmesi ve İsmail Peygamberin yüce Allah tarafından bağışlanıp onun yerine koç kurban edilmesi olayı, ilahiyatçılar, ilim adamları ve tarihçiler tarafından çok iyi araştırılması gereken önemli bir olaydır. Hangi dinde olursa olsun yüce yaradan insanın kurban edilmesini, yasaklamıştır. İslamiyet’in ne büyük bir rahmet dini olduğunu, İslam öncesi Arap dünyasında kız çocuklarının çeşitli nedenlerle diri diri toprağa gömmesini yasaklamasından anlaşılmakta.3.000 yıldan beri Hz. İbrahim Aleyhisselam döneminde yasaklanan insanın kurban edilmesi ilahi dinlerde de yasaklanırken, yakın bir geçmişe kadar bugün medeni ve çağdaş geçinen birçok toplumda insanların kurban edildiğini görüyoruz. Bu konuda Gebze Belediyesi tarafından organize edilen kültürel etkinlikler kapsamında Gebze’ye konuk olan Prof. Dr. Mehmet Çelik’in konferansında açıklamalar yapıldı.
İNSANLARIN KURBAN EDİLMESİ BUGÜNDE DEVAM EDİYOR
İlahi dinler insanların kurban edilmesini yasakladı. Ancak bugün medeni geçinen güçlü devletlerin ekonomik ve siyasi çıkarları yüzünden insanların kurban edilmesi halen sürüyor. Suriye kan ağlıyor. Güneydoğumuzda terör belası insanlarımızı kurban ediyor. Dünyanın birçok yerinde silah tüccarları para hırsı yüzünden kan döküyor, insan öldürüyor. Sözde çağdaş geçinen ülkeler, başta Müslümanlar olmak üzere çeşitli nedenlerle tıpkı geçmişte olduğu gibi yine insan kurban ediyor. Tüm İslam aleminin, insanların kurban edilmediği bir dünyada yaşamaması ümidiyle Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.
BAYRAM KÜLTÜRÜNÜ DOYA DOYA YAŞAYALIM
Geçmiş bayramlarda yaşanan üzücü olayları inşallah bu Kurban Bayramı’nda yaşamayız. Umut ediyoruz, kimse yollarda kalmaz kaza geçirmez. Bayramlarda tatil değil, aile büyüklerimizi ziyaret etmeliyiz. Atalarımızın mezarlarını ziyaret edip, Fatihalar okumalıyız. Bayramı tatil olarak değil, milli ve manevi kültürümüzün temel taşı olarak kabul edip, Kurban Bayramı’nı doya doya yaşayıp coşkuyla kutlayalım. Bayramlarımız, bayram gibi geçsin bu duygularla tüm okurlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.
HAC VE HİCAZ BELGESELİNİ İZLEDİNİZ Mİ?
Biri Hac ikisi Umre olmak üzere 3 kez kutsal topraklara gidip gelerek “Hac ve Hicaz Belgeseli” ‘’Hicaz’da Peygamber İzleri”, ‘’Osmanlı’nın Hicaz Eyaleti” adları ile 3 ayrı belgesel hazırladım. Hazırladığım belgeseller bugün birçok TV kanalında yayınlanmakta. Hac ve Hicaz belgeselimiz internette de yayınlanıyor. Belgeselimizin kısa bir sunumunu