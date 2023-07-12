Manevi Tarihimizde Kurban Bayramı ve Kurban İbadeti

Bayram; sevgi, mutluluk ve coşkudur. Bayram, birlik ve beraberliktir. Bayram, yardım ve dayanışmadır. Bayram; dostluk, vefa ve ziyarettir. Bayramlar milli birlik ve beraberliğimizin temel taşı, devlet ve milletimizin gelecek umududur. Kurban Bayramı; Allah için kurban kesmek, fakirlere etini ikram edip dağıtmaktır. Kurban Bayramı’nı, fetihin sembolü, Peygamberimizin müjdesi geçtiğimiz yıl Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması ile ayrı bir coşku ile idrak edeceğiz. Kurban Bayramı ile ilgili daha önce bu sayfada yer alan makalemin bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban, kelime olarak “yaklaşmak” demektir. Dinimizde ise kurban, kişinin sevdiği bir şeyi feda ederek, Allah’a yaklaşma manasında yer edinmiştir. Köklü bir geçmişe sahip kurban, insanlar arasında sevgiyi, barışı, paylaşmayı yeryüzüne hakim kılan bir ibadettir. Son yıllarda Kurban Bayramı’nı ağırlıklı olarak yurt dışında karşıladım. Sivil toplum ve hayır kuruluşlarının yurt dışı kurban organizasyonlarına gönüllü ve belgeselci olarak giderek, değişik coğrafyalardaki kurban sevincine defalarca ortak oldum. Kurban Bayramı coşkusunu dış ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizle paylaşıyor, onların mutluluğuna ortak oluyordum.

Bayram; sevgi, mutluluk ve coşkudur. Bayram, birlik ve beraberliktir. Bayram, yardım ve dayanışmadır. Bayram; dostluk, vefa ve ziyarettir. Bayramlar milli birlik ve beraberliğimizin temel taşı, devlet ve milletimizin gelecek umududur. Kurban Bayramı; Allah için kurban kesmek, fakirlere etini ikram edip dağıtmaktır. Kurban Bayramı’nı, fetihin sembolü, Peygamberimizin müjdesi geçtiğimiz yıl Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması ile ayrı bir coşku ile idrak edeceğiz. Kurban Bayramı ile ilgili daha önce bu sayfada yer alan makalemin bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban, kelime olarak “yaklaşmak” demektir. Dinimizde ise kurban, kişinin sevdiği bir şeyi feda ederek, Allah’a yaklaşma manasında yer edinmiştir. Köklü bir geçmişe sahip kurban, insanlar arasında sevgiyi, barışı, paylaşmayı yeryüzüne hakim kılan bir ibadettir. Son yıllarda Kurban Bayramı’nı ağırlıklı olarak yurt dışında karşıladım. Sivil toplum ve hayır kuruluşlarının yurt dışı kurban organizasyonlarına gönüllü ve belgeselci olarak giderek, değişik coğrafyalardaki kurban sevincine defalarca ortak oldum. Kurban Bayramı coşkusunu dış ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizle paylaşıyor, onların mutluluğuna ortak oluyordum.

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLARIN ÖNEMİ

Dini ve Milli Bayramlarımız…Coşku, huzur ve mutluğun sembolü bayramlar. Milli ve manevi kültürümüzün temel taşı Bayramlar. Coşku ve sevinci doya doya yaşadığımız bayramlar. Bayram deyince çocukluk yıllarımız gözlerimizin önüne gelmekte. Çocukluk yıllarında yaşadığımız ilk bayramlar, silik bir resim gibi hatırladığımız mutlu çocukluk günlerimiz. Heyecandan uyuyamadığımız bayram geceleri. Sabah erkenden büyüklerimizle birlikte bayram namazına gittiğimiz o günler... Artık hepsi mazi oldu. Çok gerilerde kaldı…

İNSANLAR NEDEN KURBAN EDİLİYORDU?

Kurban Bayramı arifesindeyiz. Kurbanla ilgili hazırlıklar devam ediyor. İslam dünyasında Kurban Bayramı’nın ayrı bir önemi var. Her bakımdan önemli ibadet olan kurban kesimi ile ilgili hazırlıklar tamamlanmak üzere. Hali yerinde olan Müslümanların yılda bir kez kurban kesmesi farza yakın vacip bir ibadet. Birçok Müslüman sadece kendisi için değil çocukları ve ahrete intikal eden büyüklerinin ruhu adına da kurban kesmeleri kurban ibadetine verilen önemi göstermekte.

İLAHİ DİNLERDE KURBAN İBADETİ