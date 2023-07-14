Manşetlerle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi Açtık

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Arşivcilik önemlidir, arşivler bir milletin hafıza senedidir. Arşiv çalışmaları geçmişe ışık tutup, geleceği aydınlatan en önemli çalışmalardır. Maalesef yeteri kadar arşivciliğe önem vermiyoruz. Birçok olay yaşayıp, bunları arşiv çalışması haline getirmediğimiz için bunları unutuyoruz. Keşke tüm yaşananları gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde arşivleyip bilgi ve belgeleri ile tam olarak aktarabilsek.

15 Temmuz hain darbe girişimin 4 yılı dolayısı ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanemizde Manşetlerle Hain Darbe girişimi Gerçeği Gazete Manşetleri Sergisi açarak tarihe karşı görevimizi yapmaya çalıştık.

Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olmanın ötesinde arşivciliği önemseyen bir kişi olarak Gebze’de İKTAV kütüphanesini oluşturduk. Binlerce kitap, belgesel, video görüntü, dokümanının olduğu bu vakıfta, 15 Temmuz hain darbe girişimi için de ayrı bir bölüm açarak, o geceyle ilgili çektiklerimiz videoları , gazete arşivlerini, yaşananlar bilgi ve belgeleri ile tarih araştırmacılarının hizmetine sunduk.