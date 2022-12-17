MARİMDER Yemekte Buluştu

Marmara Uluslararası Müteahhit İş İnsanları Ve Sanayiciler Derneği Kocaeli İl Temsilciliği Başkanı Nevriye Yılmaz tanışma ve kaynaşma amacı ile Eskihisar’ da bulunan özel bir restoranda akşam yemeğinde bir araya geldiler.

MARİMDER Genel Başkanı Ramazan Öztürk, Onursal Başkanı Zeki Gedikoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gebze Sivil Toplum Müdürlüğü'nde görev yapan görev yapan Ziya Gökalp Gök ve Celalettin Yaylak, Çayırova Kızılay Başkanı Halil Keskinoğlu ve MARİMDER’e üye olan sanayiciler ve iş insanları katılım sağladı.

MARİMDER Kocaeli l Temsilciliği Başkanı Nevriye Yılmaz, “Bu akşam bizlerle beraber olan değerli misafirlerimiz ve siz değerli üyelerimiz ile birlikte hem kaynaşma hem de dayanışma içerisinde burada bir araya geldik. Yeni üretimiz ile birlikte yeni çalışmalar yeni projelere yeni bir oluşum ile MARİMDER’e gerekli olan en verimli çalışmayı birlikte yapacağız yeni çalışmalarda siz değerli üyelerimizi bizlerin yanında olacağı inancı tam olacaktır.” İfadelerini kullandı.

MARİMDER Genel Başkanı Ramazan Öztürk, “Güneş enerjisi üzerine ölçme ve biçme değerlendirilmesi kapsamında Türkiye’de birçok şirket yapılandırmaya gitmiştir. Bu kapsamda MARİMDER olarak İskenderun’da bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü ile çalışmalar yürütüyoruz. Ölçme ve değerlendirme elemanı yetiştirilmesi konusunda konferanslar vermek konusunda yardımcı olacaklarını ilettiler. Bu konuda Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile görüştük ve heyecanla karşıladı. Bu akşam da bizlere destek olması amacı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sivil Toplum Müdürlüğü'nde görev yapan Ziya Gökalp Gök ve Celalettin Yaylak bizlerle beraber oldular. Her türlü konferans ve panellerde bize destek olacaklarını illetiler. Gebze’de bulunan Sanayici ve İş İnsanları ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve İstanbul olmak üzere bu bölgede ki konferans ve panellerin MARİNDER tarafından yapılması için bir proje konuşuldu ve bu projeyi insanlara anlatarak faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz.” İfadelerini kullandı

İş İnsanı Mehmet Akif Işık, “Yeni yönetimde yeni heyecan taze kan ve zinde güç gördük en sert metal zaman ile yorulur bu hayatın kuralıdır kanunudur her yeni zaman eskir demiştim aylar önce ajandasında çok büyük ve önemli projeler ilgi çekici ve sahsısında öncü olmaya sezasında tasarım ve projeler bulunan ve bunları hayata geçirme eşiğinde ve depar atma sefasında iken bütün dünyayı etkisi altına alan covid19 salgını MARİMDER de frene basmayı zorunlu kıldı hızını yavaşlatarak rölantiye geçti normalleşmeye doğru evirilen günlük hayatımız eski suratına ve hızına kavuştu. Bünyesini yenileyen yeni üyeleri ile adeta kanını tazeleyen yeni yönetimin planlamalarında ve atılımlarında başarılı gördüm ve tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.