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Marmara Denizi ve İzmit Körfezi Nasıl Kirlendi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 8 Haziran 2021 yılında çevre ile ilgili facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi Nasıl Kirlendi

08 Haziran 2023 Perşembe 12:37

Bakan ve Başkan Acil Eylem Planı Açıkladı
Çevre ve şehircilik bakanı Murat kurum başkanlığın da Kocaeli’nin de yapılan Marmara denizi acil düşen planı İle ilgili Marmara belediyeler birliği ve Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Doç Dr Tahir Büyükakın ın yaptığı açıklamalar deniz kirliğinin gerçek boyutunu gösteriyor
Marmara Denizi Nasıl Kirletildi
Marmara denizi ve İzmit Körezinin nasıl kirlendiğini gösteren ve TRT tarafından 1990 yılın da muallim köy bölgesinde çekilmesine TRT muhabiri olarak öncülük ettiğim proğramla ilgili özet görüntüler denizlerimizin yıllar önce den nasıl kirletilmeye başladığımı açık bir belgesi 31 yıl önce muallim köy ve Dilovasın da yaşanan su ve deniz kirliğinin belgesel belgesi
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Marmara Denizin de Çevre Felaketi ile ilgili bakan ve Başkan ne dedi
Marmara denizi ve İzmit Körfezin deki Çevre felaketi ve Deniz kirliliği ile ilgili Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli’nin de düzenlenen toplantıdan sonra acil eylem planını açıkladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ın açıklaması
Büyükşehir Belediye Başkanın dan basın Açıklaması
Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen acil eylem planını değerlendiren Başkan Büyükakın, planın uygulanmasıyla Marmara’nın temizleneceğini söyledi
Büyükakın, 22 maddelik eylem planını değerlendirdi
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 22 maddelik acil eylem planını değerlendirdi. Başkan Büyükakın, “Bu planın uygulanmasıyla Marmara Denizi’ni bu müsilaj (deniz salyası) meselesinden kurtarırız” dedi.
“KİRLİLİĞİN NEDENİ AZOT VE FOSFOR FAZLALIĞI”
CNN Türk’ten Sema Akbulut’un sorularını yanıtlayarak eylem planı sürecini anlatan Başkan Büyükakın, “Online toplantılarda daha çok akademisyenlerin sunumları dinlendi. Neler yapılacağına dair akademik bakış açısı ele alındı. Toplantılardaki ortak görüş azot ve fosforun fazlalığı oldu. Azot ve fosfor kirliliğinin azaltılmasına odaklanalım dedik” diye konuştu.
“ERKEN TEDBİRLER ALACAĞIZ”
Azot ve fosforun artmasının sebepleri aktaran Başkan Büyükakın, “Bunun bir kısmı evsel nitelikli, kullanılmış atık su deşarjının denize yapılması. Eskiden, ‘Tık suları bir ön arıtmadan geçirir, fiziksel atıkları toplar ve derin deniz deşarjları yapan kanallara verirsek buradan Karadeniz’e gider’ denmiş. Şimdi ise azot, fosfor ve karbonun azaltılmasıyla Marmara Denizi’nin temizleneceği görüşü ağırlık kazandı. 5 yılda Marmara Denizi’nin oksijen oranı normale dönecek. Erken tedbirler alacağız” ifadelerini kullandı.
“YAPMAMIZ GEREKEN İLERİ ARTIMA SİSTEMLERİ KURMAK”
22 maddelik eylem planının başında arıtma tesislerinde ileri arıtma teknikleri kullanılmaya başlanacağının geldiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Şu anda Marmara Denizine atık su deşarjının yüzde 53’ü sadece ön arıtma. Azotu, fosforu ve karbonu almadan bu suları denize salıyoruz. Yapmamız gereken ileri arıtma sistemleri kurmak ve ileri arıtmadan geçmeyen hiçbir suyu Marmara Denizi’ne vermemek” şeklinde konuştu.
“SANAYİ TESİSLERİ, OSB’DE ÖNLEMLER ARTIRILACAK”
Sanayi tesisleri ve OSB’lerde de önlemlerin arttırılacağına değinen Başkan Büyükakın, “OSB’lerin de atıkları var. Oralarda da arıtma tesisleri var. Onların da kontrollü ve denize deşarj kriterleri dikkate alınmalı. Marmara Denizi özel bir koruma alanı olarak düşünülecek. Marmara Denizi’ne deşarj standartları belli olacak. Hatta geri kazanım yoluyla bu suların kullanılması ve denize deşarjının yapılmaması sağlanacak” ifadelerini kullandı.
MARMARA UZUN VADEDE TERTEMİZ DENİZE DÖNÜŞECEK
Tarım ve hayvancılıktan kaynaklanan kirliliğe vurgu yapan Büyükakın, “Eğer doğru gübreleme teknikleri uygulamazsanız, yüzeysel sularda da salma sulama yönetmelerini uygularsanız azot ve fosfor nehirler yoluyla denizlere geliyor. Bu da oksijen azalmasına neden oluyor. Acil eylem planı ile ekosistemin çeşitlendiği balık zenginliğin artığı tertemiz bir deniz haline dönüştürürüz” diye konuştu.








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