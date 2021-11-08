MARMARA DENİZİ VE İZMİT KÖRFEZİ ÖZEL KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Deniz salyası ve müsilaj kirliliği, devlete önemli bir karar aldırdı. Marmara Denizi ve İzmit Körfezi, ‘Özel Koruma Bölgesi’ ilan edildi.

Marmara Denizi, en çok İzmit ve Gemlik gibi sanayi ve limanların yoğun olduğu bölgelerden dolayı kirleniyordu.

Marmara Denizinin tümü ile koruma bölgesi ilan edilerek, koruma altına alınması sevinçle karşılandı.

Deniz kirliği ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com’da yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=37412

Marmara Denizinin Özel Koruma Bölgesi ilan edilmesi ile ilgili habere, basında geniş yer verildi;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmesine ilişkin, “Bu tarihi kararla ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi’mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz.” ifadesini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ sınırları içerisindeki Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edildiğini hatırlattı.

Zengin bir flora ve faunaya sahip, 200 balık türüne ev sahipliği yapan, göç eden birçok balık türünün yumurtlama alanı olan Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi sayısını 19’a çıkardıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

“Bu tarihi kararla ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi’mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Marmara Denizi’mizi gelecek nesillere en güzel haliyle taşımak için hazırladığımız Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hedeflerimizden olan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz. Hedefimiz, Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve yaşatan bir Marmara.”

FAALİYETLER KOORDİNELİ İLGİLİ BAKANLIKLARLA YÜRÜTÜLECEK

Söz konusu bölgede harekât eğitim sahaları ile askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yürütülecek faaliyetler, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. Ayrıca 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya liman başkanlıklarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla koordineli olarak yürütülecek.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde su ürünlerinin istihsaline yönelik olarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’yla Tarım ve Orman Bakanlığına verilen görev, yetki ve sorumluluklar da Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak sürdürülecek.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ NE DEMEK?

Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Barselona), sözleşmesinin taraf ülkelere getirdiği bir yükümlülük gereği ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz ancak sanayi, turizm ve yapılaşma gibi baskılar nedeniyle bozulma veya yok olma riski altında oldukları için Bakanlar Kurulu Kararı ile özel koruma altına alınan alanlardır.















