Marmara'da Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), zamanla kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.