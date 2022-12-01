GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Marmara'daki balık tezgahlarında palamudun yerini çinekop alıyor

Marmara Denizi'nde sezonun ilk 3 ayında bol miktarda avlanan palamudun yerine tezgahları çinekop süslemeye başladı.

Marmara'daki balık tezgahlarında palamudun yerini çinekop alıyor

01 Aralık 2022 Perşembe 21:27

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Şefi Özcan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay hale 49 bin 538 çift palamut, 3 bin 532 kasa çinekop, 3 bin 341 kasa hamsi, 1678 kasa sardalya, 1030 lüferin getirildiğini söyledi.
Ateş, geçen senenin aynı ayında ise 909 çift palamut, 2 bin 708 kasa çinekop, 4 bin 722 kasa hamsi, 2 bin 419 kasa sardalya, 2 bin 138 adet lüferin işlem gördüğünü ifade etti.
Hal esnafından Barış Yıldız da bugünlerde palamudun azaldığı bilgisini vererek, "Palamut yerini tezgahta çinekopa bıraktı. Çinekop tezgahlarda 80-100 liradan satılıyor. Yine tezgahlarda şu anda Karadeniz hamsileri var; 50-70 liradan satılıyor. İstavrit de 70 liradan tüketicilere sunuluyor." dedi.
Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı ve Balıkesir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, palamudun bol olmasının nedenlerine değindi.
Yaz mevsimi boyunca deniz suyu sıcaklığının uygun seviyede olmasının palamut larvalarının iyi beslenmesini sağladığını belirten Işık, "Bu da bu yılki palamut bolluğuna neden oldu. Kasım ayında Bandırma’da bol olmasının nedeni Karadeniz ve Boğaz'dan içeriye bol miktarda girmesi Marmara’daki hamsi yoğunluğundan kendine yem bulması. Marmara’nın çeşitli bölgeleri ve Bandırma Körfezi’nde ay boyunca kalıp, av vermesine neden oldu." diye konuştu.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
MarmaraBalık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi meclis toplantısı yapıldı İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi meclis...
Gebze Sebze ve Meyve Hali’nin temeli atıldı Gebze Sebze ve Meyve Hali’nin temeli atıldı
AGD ÖĞRETMENLER İLE BİR ARAYA GELDİ AGD ÖĞRETMENLER İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ dan Gebze Yörüklerinin İsteği Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ dan Gebze Yörüklerinin...
Başkan Büyükakın: Hedefimiz Yeni Türkiye Yüzyılına hazırlanmaktır Başkan Büyükakın: Hedefimiz Yeni Türkiye Yüzyılına...
Başkan Bıyık, Darıcalı Hacıları Ağırladı Başkan Bıyık, Darıcalı Hacıları Ağırladı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi meclis...
İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, yeni dönem ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Haberi Oku