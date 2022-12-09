MASTERCHEF KOCAELİ ÇEKİMLERİNDE JÜRİ ÜYELİĞİ GÖREVİ YAPTIM

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE İLİMİZİN YÖRESEL YEMEKLERİ DÜNYAYA TANITILDI

PERŞEMBE YAYINLANAN YENİ BÖLÜMÜN TANITIM FİLMİ

https://fb.watch/hgGZSGo3c8/?mibextid=qC1gEa

30 Kasım Çarşamba günü çekimleri Sekapark Uçurtma tepesi bölgesinde yapılan Masterchef Kocaeli etabının tanıtım filmi dün gece yayınlandı.

Tanıtım filmini www.gebzegazetesi.com canlı yayınladı

https://fb.watch/hgGMTi4P3l/?mibextid=qC1gEa

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Kocaeli’nin yöresel lezzetlerinin tanıtımına büyük katkısı olacak bu önemli tv programına ev sahipliği yapan Büyükşehir belediye başkanımız Sn. Tahir bey başta olmak üzere kültür daire başkanı Raşit bey Turizm müdürü Ömer bey program ekibi jüri üyeleri ve emeği geçen herkese Kocaeli kamuoyu adına sonsuz teşekkürler.

YARIŞMA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Masterchef’te Kocaeli’nin yemekleri yarıştı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yayınlanan ve milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği Masterchef’te Kocaeli dış çekimi yayınlandı. Sekapark’ta gerçekleştirilen yarışmada yarışmacılar büyük zorluk çekerken, Kocaeli’nin başta Ormanya ve pişmaniye olmak üzere birçok önemli eseride programda yayınlandı. Masterchef Kocaeli çekimlerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu katılırken, fragmanda kendisinin Kocaeli’nin 148 farklı yemeğinin yer aldığı kitaptanda bahsettiği görülüyor.

ÜNLÜ İSİMLER JÜRİDE

Karamürsel sepeti başta olmak üzere Kocaeli’nin birçok ilçesindeki yemeklerin de yer aldığı fragmanda aynı zamanda pişmaniye yapımı da gösteriliyor. Masterchef Kocaeli’nin jüri üyeliklerini ise tarihçi yazar İsmail Kahraman, Yerel Kültürler Platformu Kadın Kolları Başkanı Melek Çeliköz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Baş Aşçısı Yüksel Akdeniz, KOÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Nihan Kandemir, işletmeci Metin Güven, manda çiftliği genel müdürü Angelo Lotumolo ile klarnet üstadı Türkan Kandıralı üstleniyor.

KOCAELİSPOR ATKISI, PİŞMANİYE

Masterchef Kocaeli seçimlerinde ayrıca programın sunucularından Mehmet şef çekim boyunca Kocaelispor atkısı ile görüntülere yansırken, Danilo şef ise ustalarla birlikte pişmaniye çektiği renkli görüntüler de yine yer alıyor. Masterchef Kocaeli çekimlerinde yarışmacılara dartı, hindi, sütlü Nuriye ve mancar yemeklerini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor.Programda ayrıca klarnet üstadı Türkan Kandıralı’da yarışmacı ve jürilere unutulmaz dakikalar yaşatıyor.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://fb.watch/hgGZSGo3c8/?mibextid=qC1gEa

Gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni ve programda jüri üyeliği yapan İsmail Kahraman’ın sosyal medya paylaşımı.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2454735561347703&id=100004338481610