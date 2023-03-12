Mavi Karadeniz TV İktav Araştırma Merkezi Kütüphanemizde

İstanbul’da uydudan yayın yapan Fuat Kuş'un sahibi olduğu Mavi Karadeniz TV İktav (

) araştırma merkezi ve kütüphanemizde Emiroğulları beyliği ile ilgili tv programı çekti.

) araştırma merkezi ve kütüphanemizde Emiroğulları beyliği ile ilgili tv programı çekti.

Doğu karadeniz bölgesinin tarihinde çok önemli yeri olan erken dönem Anadolu beylikleri arasında yer alan Hacıemiroğulları beyliği ile ilgili anlamlı ve önemli bir program çekimi daha gerçekleştirdik.

Gebzeli iş adamı Ömer Emlroğlu beyin girişimi ile Gebze’ye gelen Mavi Karadeniz TV'nin sevilen program yapımcılarından Ertan Yıldız'ın sunuculuğunda tarihi açıklamak yaptık.