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Mavi Karadeniz TV İktav Araştırma Merkezi Kütüphanemizde

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Mavi Karadeniz TV İktav Araştırma Merkezi Kütüphanemizde

12 Mart 2023 Pazar 17:03

 İstanbul’da uydudan yayın yapan Fuat Kuş'un sahibi olduğu Mavi Karadeniz TV İktav (www.iktav.com) araştırma merkezi ve kütüphanemizde Emiroğulları beyliği ile ilgili tv programı çekti.
Doğu karadeniz bölgesinin tarihinde çok önemli yeri olan erken dönem Anadolu beylikleri arasında yer alan Hacıemiroğulları beyliği ile ilgili anlamlı ve önemli bir program çekimi daha gerçekleştirdik.
Gebzeli iş adamı Ömer Emlroğlu beyin girişimi ile Gebze’ye gelen Mavi Karadeniz TV'nin sevilen program yapımcılarından Ertan Yıldız'ın sunuculuğunda tarihi açıklamak yaptık.
Ömer bey ve Mavi Karadeniz TV'ye teşekkür ederim.
Giresun Fatih’i Hacı Emir Süleyman bey belgeselimiz
Çepni Türkleri ve Hacıemiroğulları beşiği
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