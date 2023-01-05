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Mavi Masa, 2022’de 3 bin vatandaşı işe yerleştirdi

Çayırova Belediyesi Mavi Masa birimi 2022 yılında 3 bin kişiyi ilçedeki çeşitli sanayi kuruluşlarında işe yerleştirdi.

Mavi Masa, 2022'de 3 bin vatandaşı işe yerleştirdi

05 Ocak 2023 Perşembe 20:16

Çayırova Belediyesi Mavi Masa İşkur Hizmet noktası, ilçede yaşayan vatandaşlara özel sektörde istihdam sağlamaya devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve başladıktan sonra daha da aktif hale getirdiği Mavi Masa, 2022 yılında 3 bin kişinin işbaşı yapmasın vesile oldu.

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde adeta istihdam ofisi gibi çalışan mavi masa, iş arayan vatandaşlar ile işverenler arasında köprü vazifesi görüyor. Her gün onlarca kişinin başvuruda bulunduğu birim, yüzlerce işsiz vatandaşın işe girmesine aracılık etti.

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçedeki sanayi kuruluşlarına yaptığı ziyaret sonrası daha da hareketlenen mavi masa,  açık pozisyon, vasıf ve mesleklerine göre vatandaşları en doğu işe yönlendiriyor. Vasıflı, vasıfsız, lisans, engelli, emekli, sabıkalı, ev hanımlarının evde iş talebi ve typ başvurularının yanında işsizlik ödeneği, öğrencilerin staj başvurularını da alan mavi masanın hizmetlerinden vatandaşlar oldukça memnun.

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