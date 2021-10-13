Meclis 2022 yılı bütçesini görüştü

Çayırova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşti. Belediye kültür salonunda yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Çiftçi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bütçe ile ilgili gündem maddelerinin tek tek oylanarak kabul edildiği meclis oturumunda Çayırova Belediyesi’nin 2022 yılı mali yılı gelir-gider bütçesi 287 milyon TL olarak karara bağlandı. Kasım ayı meclis toplantısı 2 Kasım Salı günü saat 15:00’de kültür salonunda yapılacak.











