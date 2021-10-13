banner677
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meclis 2022 yılı bütçesini görüştü

Çayırova Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda 2022 yılı Performans Programı ve 2022 yılı mali bütçesi görüşüldü.

Meclis 2022 yılı bütçesini görüştü

13 Ekim 2021 Çarşamba 13:59

Çayırova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşti. Belediye kültür salonunda yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Çiftçi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bütçe ile ilgili gündem maddelerinin tek tek oylanarak kabul edildiği meclis oturumunda Çayırova Belediyesi’nin 2022 yılı mali yılı gelir-gider bütçesi 287 milyon TL olarak karara bağlandı. Kasım ayı meclis toplantısı 2 Kasım Salı günü saat 15:00’de kültür salonunda yapılacak.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor Darıca Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir...
Derinceli Yozgat Valisi Ziya Polat’tın Kocaelili hemşerilerine selamı var Derinceli Yozgat Valisi Ziya Polat’tın Kocaelili...
TAMP-Kocaeli Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı TAMP-Kocaeli Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı
Okullarımızda Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Bilgilendirme Eğitimleri Devam Ediyor Okullarımızda Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Bilgilendirme...
Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor Ballıkayalar Tırmanış Şenliği başlıyor
Darıca’da parklar çocuklar için güvenli hale getiriliyor Darıca’da parklar çocuklar için güvenli hale...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca Belediyesi kendi araçlarını kendi...
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla kısa bir süre önce kurulan Makina İkmal Bakım...

Haberi Oku