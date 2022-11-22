Medya Danışmanı Nurşah Sunay Nişantaşı Üniversitesi Öğrencileri ile Buluştu

Sektörüm Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sektörel Yayıncılık & İletişim Ajansı Medya Danışmanı Nurşah Sunay, Neotech Kampüs’te Nişantaşı Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile buluştu. Öğretim Üyesi Dr. Hakan Tan ile projelendirilen workshopta “Dijital Çağda Marka Yönetimi ve Dergi Yayıncılığı” ele alındı.

Workshop’ta; marka yönetimi, dijital marka yönetimi süreçleri, dijital çağda dergi yayıncılığı, sosyal medya yönetimi ve medya planlama gibi konulara değinen Nurşah Sunay, genç iletişimcileri saha çalışmalarında karşılaşacakları sürprizler konusunda da bilgilendirdi.

Öğretim Üyesi Dr. Hakan TAN tarafından, iletişim sektörünün özellikle son yıllarda büründüğü “Dijital Çağ”a yönelik bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak üzere üniversiteye davet edilen Nurşah Sunay, kurumsal yaşamın dinamiklerine hakimiyeti ve markalaşma sürecindeki sektörel birikimiyle öne çıkan bir isim olarak genç iletişimcilere ilham verdi.

Sunay, uzun yıllara dayanan Sektörüm Dergisi tecrübesi çerçevesinde, dergi yayıncılığı ve özellikle pandemiden sonra gelen güncellemelerle birlikte sektörel yayınların marka yönetimindeki önemini aktardı.

Gençlere Dijital Çağda İletişim Taktikleri

Organizasyonun bir diğer ana konusu olan marka yönetiminin, dijital çağa nasıl ayak uydurması gerektiği üzerinde duran Sunay; grafik, tasarım ve sosyal medya yönetimi alanlarında ortaya çıkan ve pazarlama sektöründe çok sık başvurulan dijital tasarım, yönetim ve raporlama araçlarını gençlere tanıttı.

Bu sayede, henüz eğitim döneminde olan iletişim bilimleri öğrencilerinin mezun olduktan sonra karşılaşacakları bu araçlara şimdiden aşina olmaları ve tanımaya başlamaları amaçlandı.

Medya Gereklilikleri ve Müşteri Gerçekliği

Sunumun ikinci kısmını medya planlamalarında hazırlık süreci ve sahadaki müşteri gerçekleri konularına ayıran Nurşah Sunay, medya planlama gerekliliklerinden ve bu planların müşteri tarafından güvenle kabulünün öneminden bahsetti.

Marka sahiplerinin güvenini kazanma, onları doğru şekilde yönlendirme ve doğru iletişimi kurma konusundaki tecrübelerini Nişantaşı Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine aktaran Sunay, bu hususlarda başvurabilecekleri önemli taktikleri de gençlere şimdiden mezuniyet hediyesi olarak sundu.

Dr. Hakan Tan’ın Dijital Dalgalar isimli yeni kitabını imzalayarak takdim ettiği etkinlik sonunda öğrencilerin yoğun ilgisini gören Sunay, Sektörüm Dergisi ve Sektörel Yayıncılık İletişim Ajansı bünyesinde staj yapmak isteğini dile getiren öğrencilerle, kendilerini sektöre hazırlamak için iletişimde kalmaktan mutluluktan duyacağını dile getirdi.

Elektrik, aydınlatma, akıllı ev sistemleri ve otomasyon sektörlerinin en başarılı ve Türkiye’deki interaktif dijital yayıncılığın öncüsü olan Sektörüm Dergisi’nin uzun yıllar boyunca genel yayın yönetmenliğini üstlenen Nurşah Sunay, geçtiğimiz yıl Sektörel Yayıncılık ve İletişim Ajansı’nı kurarak tecrübelerini marka yönetimine de kanalize etmişti.