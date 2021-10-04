Mehmet Arıkan’ın Vefatının Ardından

Korona virüs vebası birçok insanımızı aramızdan alıp götürüyor. Tarihimizin canlı şahitleri tek tek gidiyor

Türk basın tarihimizde çok önemli yeri olan 1970’li yıllarda milli ve manevi basın camiamıza büyük hizmeti olan Sabah ve Ufuk dergisinin 32 yaşında kuruluşunu gerçekleştiren ve genç yaşta gazeteciliğe başlayan Mehmet Arıkan, cuma günü vefat etti. Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda yakından tanıdığım merhum Mehmet Arıkan İle ilgili bir yazı yazmak istiyorum

Merhum üstada Necip Fazıl’ın ifadesi ile gençlerimiz ve medeniyet tarihimizin üzerine 1970’li yıllarda sağanak halinde saldırıların yağdığı, dönemde birçok milli ve manevi gazete ve derginin basımını matbaada ücretsiz yapıyor. Devlet ve milletimize hizmet eden Gençlerimize milli ve manevi tarihini öğreten ve büyük Türkiye için, Baba ali de Sabah gazetesi ve Ufuk dergisinin sahibi Mehmet Arıkan, basın tarihimizin de canlı şahidiydi.

Keşke Mehmet Arıkan hatıratını yazarak, geleceğe bilgi ve belge bıraksaydı.

Sabah gazetesi ve Ufuk dergisinin kapatılıp, çökertilmesine karşı amansız mücadele eden merhum Mehmet Arıkan’ın gazeteyi ve dergiyi yaşatmaya çalıştığının canlı şahidiyim.

KeşkeS Sabah gazetesi ve Ufuk dergisi kuruluş düşünceleri doğrultusunda yaşatılıp, devlet ve milletimize hizmet etmeyi sürdürseydi

MEHMET ARIKAN İLE 45 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM

Vefat haberini duyunca Sabah ve Ufuk Dergisi sahibi merhum Mehmet Arıkan ile 45 yıllık gazetecilik hatıralarım gözlerimin önünde canlandı.

1976 yılın da Trabzon da ilk yazımı gönderdiğim Ufuk dergisinin 1976 yılı arşivin den bazı sayfaları ve www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanemizde yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/381256733530425/?d=n

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MEHMET ARIKAN IN VEFAT ETTİĞİ GÜN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞIM PAYLAŞIM

Mübarek Cuma Sabahları rahmet ve dua zamanıdır.

Basın ve yayın tarihimiz de çok önemli yeri olan 1970 ler de “ Maddede ve manada büyük Türkiye “ sloganı İle yayınlanan Babaali de Sabah gazetesi ve Ufuk dergisinin sahibi İlim fikir ve Din adamı tam bir İstanbul beyefendisi adam gibi adam 45 yıldır tanıdığım güzel insan Mehmet Arıkan korona virüs vebasın dan (30 Eylül 2021 günü ) vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Cenazesi aynı gün İstanbul Karacaahmet mezarlığına defnedildi.

Hasan Arıkan Yoğun Bakım da

Hasan ve Mehmet Arıkan kardeşler son devrin büyük din alimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan’ın ilk talebelerindendi uzun yıllar Diyanet işleri başkanlığı bünyesinde resmî görev yaptılar. Emekli olduktan sonra da Kendilerini dini hizmetlere adadılar. Merhum Mehmet Arıkan’ın Ağabeyi Hasan Arıkan’da yoğun bakım da tedavi görüyor. Hasan Ağabeyinin şahsında tüm hastalarımıza Allah cc dan acil şifalar diliyorum dualarımız onlarla.

2010 yılın da Tataristan Kazan da belgesel çekimi yaparken Hasan Arıkan bey bizlere Tatar hanlığı, İdil boylarında kutulan Bolgar Türk devleti ile ilgili Bilgi vermişti ,

https://eu-es.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/tgrt-de-tataristan-kazan-belgeselimiz-yay%C4%B1nlam%C4%B1yor-an-itibari-ile-26-%C5%9Fubat-2021-/4122128224498691/

MEHMET ARIKAN İÇİN FATİHA OKUYALIM

Bu mübarek cuma sabahı merhum Mehmet Arıkan’ın şahsın da tüm geçmişlerimizin ruhuna bir Fatiha üç ihlas Şerif okuyalım El Fatiha.

Aslen Antalya Alanyalı olan Mehmet Arıkan sürekli basın kartı sahibiydi. Vefatı ile ilgili Alanya basınında yer alan haber

https://www.yenialanya.com/amp/haber/7857788/alanyali-mehmed-arikan-hoca-efendi-vefat-etti

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GAZETECİLİK HATIRALARIM

Gazetecilik mesleğinde ilk kez kalemi elime 1975 yılında Trabzon'da okurken almış, Ufuk Gazetesi’nde Trabzon tarihi ile ilgili deneme yazmış, hafta sonları haftalık Ufuk Gazetesi satarak harçlığımı çıkarmıştım. Vatani görevimi yaparken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın İstanbul Çubuklu’daki Seyir Hidrografi Dairesi Başkanlığı Basın Merkezinde görevliyken ulusal basınla tanışıp, denizcilik tarihi ile ilgili yazılar yazmıştım. 1982 yılında Gebze'ye yerleşip TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere bir çok basın yayın kuruluşunun temsilcilik ve muhabirliğini yapıp, Uyanış Gazetesi’nde makale yazmaya başladım. 1985 yılında Gebze Gazetesi'ni kurup, İzmit Hürsöz Gazetesi'nde bastırmaya başladım. 1987 yılında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldım. Merkezi Ankara'da bulunan Anadolu Basın Birliği'ne üye oldum. 1987 yılında Gebze'de gazete matbaa tesislerini kurarak çalışmaya devam ettim. 1989 yılında merkezi İstanbul'da olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne üye oldum. 1990 yılında merhum Turgut Özal'ın elinden Anadolu Basını birincilik ödülü aldım, Gebze Gazetesi’ni günlük yayınlamaya başladım. TRT ve özel TV’lerde programlar hazırlamaya başladım. 1993 yılında Gebze'nin ilk özel radyosu Gebze FM’i kurdum. 1993 yılında gazeteci ve belgeselci olarak yurtdışına çıkmaya başladım. Bu güne kadar bir çok dünya ülkesinde belgesel çekip, araştırma yaptım. 1995 yılında bir gurup arkadaşla Anadolu Yayıncılar Birliği’ni kurdum, 1997 yılında Türkiye Gazeteciler Federasyonu kurucuları arasında yer aldım. 1998 Yılında Devri Alem Belgesel TV programları çekerek, Meltem TV, TV 5, Bengütürk TV ve TGRT Belgesel TV kanalı başta olmak üzere ulusal ve bölgesel TV kanallarında 80’e yakın ülkede çektiğim belgeseli hazırlayıp, sunmaya devam ediyorum. 2014 yılında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu kurucuları arasında yer alarak, Türk Dünyası Gazeteciler şuuraları ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenleme ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Yıl 2020 ve halen çalışıyor, çalışmaya devam ediyorum. Çalışan gazeteci olarak www.gebzegazetesi.com, www.devrialem.tv ve www.İktav.com sayfalarında göreceğiniz gibi yıllardır bıkmadan, usanmadan araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak, 28’lik delikanlı gibi heyecanla çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda AGRT Genel Başkanı olarak basın mesleğine katkı sunuyorum. Gazetecilik hayatımı kitap ve belgeselleştirmeye başladım.

Yazının tümünü bu lingden okuyabilirsiniz

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4504&t=makale

(kaynak Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com)