Mehmet Hocanın Vefatının Ardından

Baki kalan gök kubbede hoş bir sedaimiş
Her gün acı haberler alıyor üzülüyoruz
Gebze önemli bir eğitimcisini ebediyete uğurladı
40 yıl önce gazeteciliğe başladığım ilk yıllar
Gebze’ye ilk kez ilk öğretim Müdürlüğü kuruluyor
Babacan ve beyefendi müdür ile tanışıyoruz
Mehmet Tevfik Özmen Gebze nin canlı şahidi
Onun isteği ile Gebze verem savaş derneğin de uzun yıllar yönetim kurulu üyesi oldum birçok çalışma yaptık.
Gebze Gazetesi ve Devri Alem belgesel programı olarak Gebze’yi gezip belgesel söyleşiler yaptık çok önemli kültür araştırmaları yaptık Gebze'nin canlı şahidi Mehmet Tevfik Özmen’le yaptığımız belgesel söyleşi kayıtları İktav belgesel yayıncılık araştırma kütüphanesinde www.iktav.com arşivinde araştırmacıların bilgisine sunmuş bulunmaktayız.
Mehmet Tevfik Özmen ile ilgili acı haberi gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık verdi ve Gebze Gazetesi olarak geniş bir haber yaptık. Haberi sizlerle paylaşıyor Mehmet hocama Allah’dan rahmet kederli ailesi ve Gebze eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum Mehmet hocam makam ve mekanın cennet olsun.
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Gebze Eğitim Camiasının Büyük Kaybı
Gebze'nin İlk Milli Eğitim Müdürlerinden Mehmet Tevfik Özmen Vefat Etti
Gebze kamuoyunun yakından tanıdığı uzun yıllar Eğitim camiasının içinde olan binlerce öğrenci yetiştiren Osmanyılmaz mahallesin de oturan herkes tarafından sayılan ve sevilen Mehmet Tevfik Özmen'in ölümü Gebze’de büyük üzüntü ile karşılandı.
Aslen Cuma köyünden olan Arif’te öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Tavşanlı da öğretmenliğe başlayan Özmen Gebze'nin ilköğretim Müdürü olarak tanınıyordu .
Gebze Verem Savaş Derneğinde Başkanlık Yaptı
Hayatı boyu sosyal kültürel ve sağlık hizmetlerine de önem veren Mehmet Tevfik Özmen Gebze Esat Sayduk verem savaş derneğinin de başkanlığını yaparak çok önemli hizmetler yaptı.
Özmen, geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kalça kırıklığından dolayı ameliyat geçirmiş ve uzun süre tedavi görmüştü.
Cenaze Osman Yılmaz Mezarlığından kaldırılacak
Gebze eğitim ve öğretim hayatına büyük hizmeti olan Mehmet Tevfik Özmen’in cenazesinin 02.01.2021,Cumartesi günü bugün öğle namazı sonrası Gebze Osmanyılmaz mezarlığındaki aile kabristanın da toprağa verilecek
Gebze’ye önemli hi̇zmetleri̇ olan Gebze Tarihinin canlı şahitlerinden Mehmet Tevfik Özmen'e Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem belgesel tv program ekibi olarak Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Mehmet Tevfik Özmen İle Belgesel Söyleşi
Gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman'ın hazırlayıp sunduğu TGRT Belgesel tv de yayınlanan program da Gebze belediye başkanlığı yapan Giritli Esat Sayduk ile ilgili önemli açıklamalar yaptığı program geçen ay yayınlanmıştı program ve konuyla ilgili Gebze gazetesinin haberini sizlerle paylaşıyoruz
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Gebze Belediyesi Eski Başkanlardan Esat Saydık'ın Vasiyetine Saygılı Olmalı
Sağlık merkezi olsun diye bağışladığı yere otopark yapılacakmış
Esat Saydık'un bağışladığı sağlık merkezi yeri ile ilgili on yıl önce çektiğimiz belgeselde Gebze eski milli Eğitim müdürü Mehmet Tevfik Özmen TGRT. Belgesel tv de yayınlanan Devri Alem belgesel programında bilgi veriyor.