Mehmet Hocanın Vefatının Ardından

Mehmet Tevfik Özmen ile ilgili acı haberi gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık verdi ve Gebze Gazetesi olarak geniş bir haber yaptık. Haberi sizlerle paylaşıyor Mehmet hocama Allah’dan rahmet kederli ailesi ve Gebze eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum Mehmet hocam makam ve mekanın cennet olsun.

Mehmet Tevfik Özmen ile ilgili acı haberi gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık verdi ve Gebze Gazetesi olarak geniş bir haber yaptık. Haberi sizlerle paylaşıyor Mehmet hocama Allah’dan rahmet kederli ailesi ve Gebze eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum Mehmet hocam makam ve mekanın cennet olsun.

Mehmet Tevfik Özmen ile ilgili acı haberi gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık verdi ve Gebze Gazetesi olarak geniş bir haber yaptık. Haberi sizlerle paylaşıyor Mehmet hocama Allah’dan rahmet kederli ailesi ve Gebze eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum Mehmet hocam makam ve mekanın cennet olsun.

Gebze Gazetesi ve Devri Alem belgesel programı olarak Gebze’yi gezip belgesel söyleşiler yaptık çok önemli kültür araştırmaları yaptık Gebze'nin canlı şahidi Mehmet Tevfik Özmen’le yaptığımız belgesel söyleşi kayıtları İktav belgesel yayıncılık araştırma kütüphanesinde

Gebze Gazetesi ve Devri Alem belgesel programı olarak Gebze’yi gezip belgesel söyleşiler yaptık çok önemli kültür araştırmaları yaptık Gebze'nin canlı şahidi Mehmet Tevfik Özmen’le yaptığımız belgesel söyleşi kayıtları İktav belgesel yayıncılık araştırma kütüphanesinde

Onun isteği ile Gebze verem savaş derneğin de uzun yıllar yönetim kurulu üyesi oldum birçok çalışma yaptık.

Onun isteği ile Gebze verem savaş derneğin de uzun yıllar yönetim kurulu üyesi oldum birçok çalışma yaptık.

Onun isteği ile Gebze verem savaş derneğin de uzun yıllar yönetim kurulu üyesi oldum birçok çalışma yaptık.

Babacan ve beyefendi müdür ile tanışıyoruz

Babacan ve beyefendi müdür ile tanışıyoruz

Babacan ve beyefendi müdür ile tanışıyoruz

Gebze kamuoyunun yakından tanıdığı uzun yıllar Eğitim camiasının içinde olan binlerce öğrenci yetiştiren Osmanyılmaz mahallesin de oturan herkes tarafından sayılan ve sevilen Mehmet Tevfik Özmen'in ölümü Gebze’de büyük üzüntü ile karşılandı.