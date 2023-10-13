GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mehmet Şef: "Kocaeli Gastronomi Şehri Olmayı Hak Ediyor"

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan ekranların sevilen ismi Mehmet Yalçınkaya, Kocaeli’nin gastronomi kenti olmayı hak ettiğini söyledi.

Mehmet Şef: "Kocaeli Gastronomi Şehri Olmayı Hak Ediyor"

13 Ekim 2023 Cuma 13:30

  Kocaeli Kitap Fuarı'nda konuşan televizyonların fenomen jürisi Mehmet Yalçınkaya, şehir ve yemek kültürü hakkında bilgiler verdi. Mehmet Şef, Kocaeli'nin saray mutfağının bahçesi olduğunu ifade ederek, "Kocaeli gastronomi şehri unvanını hak ediyor" dedi. Kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasının önemine değinen Yalçınkaya, "Maalesef evlerde artık yemek yapılmıyor. Bir yemek hafızamız var. Bu hafıza yaşlılarımızda mevcuttu. Yaşlılarımızı kaybettikçe ve büyüklerle yaşamak istenmediği için çalışmayan hanımlar artık eskilerde olduğu gibi evlerinde yemek yapmıyor. Ya da yapılan yemek sayısı çok az maalesef" diye konuştu. 
 Yerel hafızayı toplamanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, "Bu hafıza ile birlikte anında üretebilecek ürünlerin lokantalarda sunulması gerekir. Ayrıca turizm rotalarını buralardan geçirmemiz gerekir. Son yıllarda şehirlerdeki ürünlerin ticari hale gelmesi ile şehir dışından gelenlerin sayesinde ekonomik katkı ve istihdam oluşturuluyor. Kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması ve ürünlerinin tanıtılması çok gerekli" şeklinde konuştu. 
 Dünyanın en büyük şeflerinden bir tanesinin Kocaeli’den pişmaniye sipariş ettiğini gördüğünü ifade eden Yalçınkaya, "Kocaeli bölgesi ilginç bir bölge. Çok farklı insanların yaşamış olduğu Kocaeli’de yemek kültürünün zengin olması normal. Kocaeli, Osmanlı döneminde sarayın bahçesiydi. Kocaeli'nin deniz ürünleri var, ayvası var, bal kabağı var. Bu kent gastronomi şehri olmayı çok hak eden illerden bir tanesi" ifadelerini kullandı. 
  Mehmet Yalçınkaya söyleşisinin ardından okurları ve sevenleri için kitabını imzaladı. 
          



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıtadan kantin denetimleri Zabıtadan kantin denetimleri
Kasko Sigortası Avantajları Nelerdir? Kasko Sigortası Avantajları Nelerdir?
İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞLARI NASIL BAŞLADI? İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞLARI NASIL BAŞLADI?
Savaş Cephesi Değil Toplantı Salonu Savaş Cephesi Değil Toplantı Salonu
Dilovası'na İki Yeni Proje Dilovası'na İki Yeni Proje
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR VE GEBZE BELEDİYESİ GEBZE'NİN KURTULUŞ GÜNÜNÜ NEDEN KUTLAMADI? KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR VE GEBZE BELEDİYESİ GEBZE'NİN...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Zabıtadan kantin denetimleri
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Haberi Oku