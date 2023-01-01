MEKKE’NİN FETHİ COŞKUYLA KUTLANDI





Mekke’nin fethinin 1392. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlik Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi Adem Akbaş hocanın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasıyla katılımcılara ve konuklara hitap eden Erbakan Vakfı Çayırova ilçe başkanı Adem Yıldız; Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından gerçekleştirilen bu fetih sadece bir şehrin fethini değil kalplerin, gönüllerin ve kardeşliğin fethini simgelemektedir.

Milli görüşün merhum lideri Erbakan hocamızın da ifade ettiği gibi bizim davamızda kimse kendisi için yaşamaz, herkes kardeşi için yaşar; menfaati öldürmenin en kolay yolu budur diyerek Mekke’nin fethiyle aynı şiarda hareket ettiği bu davada bu salonu dolduran sizlerle insanlığın kurtuluşu için hep birlikte nice manevi fetihler yapacağımıza eminim. Bu gece bu salonu doldurarak batıldan değil haktan yana tavır aldığınız için Allah hepinizden razı olsun ifadelerini kullandı.

Çayırova, Gebze, Darıca ve Dilovası teşkilatlarının ortak icra ettiği programda 850 kişilik salonun tamamen dolduğu gözlemlenirken programda bazı misafirlerin programı ayakta takip ettiği görüldü. Çayırova belediye başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de katıldığı ve misafirlere hitap ettiği programa siyasi partilerin ilçe başkanlarının yanı sıra mahalle muhtarlarının, memleket derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılım sağladığı görüldü.

Yıldız’ın açılış konuşmasından sonra dünya Kur’an okuma birincisi Mehmet Bilir hocanın Kur’an’ı Kerim tilavetini dinleyen misafirler daha sonra ilahi ezgi sanatçısı Murat Belet Bey’in ezgilerini dinlediler.

Ezgi ilahi dinletisinden sonra programa onur konuğu olarak sahneye davet edilen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, günün anlam ve önemine binaen misafirlere hitap etti.