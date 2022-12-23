‘Mesleğe ve zanaata kimse saygısızlık yapamaz’

Dedelerinin 60 yıldır, İzmit Bakırcılar Çarşısı’nda bakır zanaatı ile ilgilendiğini, babasının da bu mesleği icra ettiğini belirten İzmit’te ikamet eden Bahar Baykal, birkaç gün önce bakırcılar çarşısında bakırcılık yapan Akın Tonyalı isimli şahsın, hala Bakırcılar Çarşısında bakırcılık yapan amcasına ve geçmişte bu işi yapan atalarına ‘eskici’ demesine tepki gösterdi.





Bakırcılık yapan amcasının Ahilik belgesine sahip olduğunu belirten Bahar Irmak; ‘Bakırcılar Çarşısı’nın tek bakır ustasıyım’ diyen Akın Tonyalı’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Atalarının, babasının ve şu anda da amcasının bu işi yaptığını belirten Irmak, “ Kocaeli İzmit bakırcılar çarşısında bakırcılık yapan Akın Tonyalı yaptığı açıklamalar ile, o çarşıda hala bakır ustası ve bakırcı olan amcama ve atalarıma eskici kelimesi kullanarak mesleğe ve amcamın yapmış olduğu zanaata saygısızlık yapmıştır. Şuan içinde bulunduğu dükkan benim rahmetli dedem Ahmet Baykal’ın 60 senelik zanaatını icra ettiği dükkandır. Zanaatını çocuk yaşta yapma başlayıp, arkasından kardeşlerini çocuklarını yetiştirdiği yerdir. Kocaelinde bakırcı ve bakır ustası dendiğinde herkesin aklına Ahmet Baykal hatta ‘’Baykal’’ soy ismi gelir. Yani benim atalarım gelir. Dedemden sonra uzun yıllar rahmeti babam baba mesleğini o dükkânda yapmıştır. Rahatsızlığa nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştır.

Şuan amcamız İlyas Baykal mesleğini hala yapmaktadır ve çarşının en eski ve tek kalan bakır kalay ustasıdır. Hatta Ahilik belgesi amcama laik görülüp verilmiştir. Yani Akın Tonyalı hangi akla hizmet bu açıklamaları yapmış bulunmakta bilmiyorum. Ama eskici kelimesi için önce amcamdan daha sonra bu zanaatın torunlarından ve Baykal ailesinden, bizlerden özür dilemelidir. Bunu eskicilik yapan vatandaşımız yanlış anlamasın. Ancak, ben sadece zanaata saygı duyulmasından yanayım.

Benim çocukluğum o çarşıda geçti. Evet keşke devam edilebilse ve bu zanaat yok olmasa. Babam vefat ettiğinde kardeşim küçüktü dükkânda resimleri var. Ve hala babam yaşasaydı mutlaka ondan mesleği öğrenirdim der. O çarşının adı Bakırcılar çarşısı öylede kalacak. Orada yaşanmışlık var anılarımız, çocukluğumuz atalarımın dedelerimin nasırlı ellerine sinmiş kalay kokusu var. İki kelimeyle eskici deyip geçemezsiniz Akın Tonyalı.”dedi.





