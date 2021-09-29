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‘Meslek Erbabı’ projesi protokolü yenileniyor

Kocaeli Sanayi Odası, Yahya Kaptan MTAL ile Sabancı MTAL temsilcileri, 5 yıldır devam eden ‘Meslek Erbabı’ projesi hakkında istişarede bulunmak için İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ı ziyaret etti

‘Meslek Erbabı' projesi protokolü yenileniyor

29 Eylül 2021 Çarşamba 15:06


Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Sabancı MTAL temsilcileri, 3 kurum arasında yürütülmekte olan ‘Meslek Erbabı’ projesinin protokol yenilenmesi görüşmeleri için İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan İhsan Özkan’ı ziyaret etti. Heyet, Özkan’a yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini de iletti.  Ziyarette;  İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hanifi Yaman, Yahya Kaptan MTAL Okul Müdürü Ergin Aktop, Yahya Kaptan MTAL Okul Müdür Yardımcısı Mahmut Serdar Kaya, Yahya Kaptan MTAL Bilişim Öğretmeni ve Meslek Erbabı projesi okul koordinatörü Ayfer İlbay ile KSO Bilgisayar Teknisyeni ve Meslek Erbabı projesi oda koordinatörü Rahmi Çelikel hazır bulundu. 


5 YILDIR SÜRDÜRÜLÜYOR

Ziyaret heyetinde yer alan okul idarecileri ile KSO temsilcisi Rahmi Çelikel, 5 yıldır yürütülmekte olan Meslek Erbabı projesi hakkında İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve şube müdürü Hanifi Yaman’a detaylı bilgi verdi, projenin istatistiki dokümanlarını paylaştı. Bilişim meslek erbaplarının oda koordinasyonunda, meslek lisesi öğrencilerinin derslerine girerek çalıştıkları bilişim alanı, mesleğin bugünü, yarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları hakkında tecrübe paylaşımında bulunduğu projenin başarılı sonuçları hakkında fikir alışverişi yapıldı.


MİLLİ EĞİTİM ŞURASI’NA SUNULACAK

Ziyarette; hali hazırda Yahya Kaptan MTAL ve Sabancı MTAL’de yürütülmekte olan projenin, yakın zamanda gerçekleşecek olan Milli Eğitim Şurası’na tebliğ olarak sunulması çalışmalarına başlanması kararı alındı. İlçe müdürü İhsan Özkan, projenin yaygınlaştırılması konusunda şuradan çıkacak sonuçlara göre hareket edilmesi tavsiyesinde bulundu. İstişare toplantısından sonra heyet hatıra fotoğrafı çekilerek ziyareti sonlandırdı.  




 












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