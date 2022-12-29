Meslek ve sanat eğitiminde 2022’de de en iyisi KO-MEK

Pandemi sonrasında yeni eğitim öğretim yılını dolu dolu geçiren KO-MEK, 2022 yılında da meslek ve sanat eğitiminde en iyisi olduğunu kanıtladı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) olarak 2022 yılını dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Kursiyerlerin hijyen, sağlık ve mesafe kurallarına uyarak yeniden kurs merkezlerini doldurduğu KO-MEK, eğitim sınıflarında 360 farklı branşta eğitim vermenin gururunu yaşadı. 2022 yılını toplamda 793 bin 505 kişiye eğitim vererek tamamlayan KO-MEK, 43 kurs merkezinde aktif olarak eğitime devam eden 40 bin 685 kişiyle halk üniversitesi unvanının hakkını verdi.





USTA ADAYLARI İŞ BAŞI YAPTI

Tamamen ücretsiz olan KO-MEK kursları, meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra çeşitli sosyal kültürel projeler de gerçekleştirerek kursiyerlerle birlikte daha kaliteli vakit geçirmeyi sürdürüyor. USTAM Kocaeli projesinde eğitim alan usta adaylarının mezun olması ve yeni işlerine başlamalarının mutluluğuyla yeni yıla başlayan KO-MEK, yeni usta adaylarını eğitime başlatarak ‘’Bu işi en iyi ben yaparım’’ diyenlerin eğitimine devam etti.





KO-MEK İLE HER KESİME EŞİT EĞİTİM

KO-MEK, mevcut branşlarda eğitime kabul edilen kursiyer ile giyim, yabancı diller, takı tasarım, bilgisayar, kaynakçılık gibi birçok alanda eğitimlere devam etti. Özellikle dezavantajlı gruplara verdiği eğitimlerle dikkat çeken KO-MEK, yaşlılar için bilgisayar kullanımı, çeşitli sebeplerle şimdiye kadar okuma yazma öğrenememiş olan kişilere okuma yazma kurslarının yanı sıra işitme engelli kursiyerler için hızlı klavye kullanımı gibi eğitimler vererek önemli bir başarı sağladı.





KURUM İÇİ EĞİTİMLER DEVAM ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki farklı iştiraklere de eğitim desteği veren KO-MEK, Büyükşehir personelini daha donanımlı ve hazır hale getirilmesi için görev aldı. İtfaiye Daire Başkanlığı personeline, itfaiye operatörü eğitiminin yanı sıra, İtfaiye Elamanı Yetiştirme Kursu verirken İSU çalışanlarına ‘’Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili’’ eğitimi, Ormanya’da hayvan bakıcılığı kursunun yanı sıra Büyükşehir personeline ‘’Sunum Teknikleri, Hitabet ve Sunum Becerileri ile Diksiyon” eğitimleri verilerek destek sağlandı.





İLÇE SERGİLERİ YENİDEN YAPILDI

Pandemi dolayısıyla ertelenen KO-MEK ilçe sergileri 2 yıl aradan sonra ilk sergisini Gölcük’te açarak kursiyerlerin yeniden el emeği göz nuru ürünlerini sergilemesine olanak sağladı. Binlerce vatandaşın katıldığı ilçe sergilerinin açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sergilerde yer alan geri dönüşüm ürünlerinin önemine değinerek sıfır atığa dikkat çekti. KO-MEK ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sıfır Atık Festivali için KO-MEK usta öğreticileriyle bir araya gelen ünlü modacı Dilek Hanif, işlevini yitirmiş kumaşlardan kıyafetler tasarlayarak unutulmaz bir moda gösterisine imza attı.





SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artık geleneksel hale gelen KO-MEK Hurması projesini hayata geçirerek KO-MEK ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofrasına misafir olarak gönüllerine taht kurdu. KO-MEK vefası projesi ile yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere destek veren KO-MEK kursiyerleri, çocukların neşesi olmayı da başardı.





KOMEK SEPETİ 2. MAĞAZASINI DARICA’DA AÇIYOR

KO-MEK’te eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünlerini daha kolay satarak aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlayan KO-MEK’in dünyaya açılan e- ticaret adresi www.komeksepeti.com adresi 2. yılında da yüzleri güldürdü. E-ticaret ile Kocaeli’nden dünyaya açılan KO-MEK ürünleri Ormanya da kurulan KO-MEK ürünlerinin satıldığı ormanya store mağazasının açılışıyla yine bir ilke imza atarak kursiyerlere yeni bir satış olanağı sunmuş oldu. Vatandaşların açılan Ormanya store yoğun ilgi göstermesinden sonra Darıca’da yeni yapılan Darıca Millet Bahçesine de yine KO-MEK’te eğitim alan kursiyerlerin ürünlerinin satılacağı yeni bir store mağazası açılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.





“KODELİG’22” YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer paydaşlar ile gerçekleştirilen KODELİG’22 Robotik Kodlama yarışması ile okullara kurulan 294 KODELİ atölyelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. KODELİG’22 robotik yarışmalarında öğrenciler; Çevre temalı, Çizgi izleyen, Hedefi bul, Medikal sistemler, Mini sumo, Robotik halk oyunları, Serbest kategori ve Temel çizgi izleyen olmak üzere 8 kategoride yarışarak başarılı olmak için ter döktü. 350 ortaokul ve lise öğrencisinin dereceye girmek için kıyasıya yarıştığı yarışmanın sonucunda dereceye girenler Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törenle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından ödülleri takdim edildi.





TOPLAMDA 793 BİN 505 KİŞİYE EĞİTİM

2022 yılını toplamda 793 bin 505 kişiye eğitim vererek tamamlayan KO-MEK, 43 kurs merkezinde aktif olarak 40 bin 685 kişiyle eğitimlerine devam ediyor. Yeni yıl öncesinde sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra meslek ve sanat eğitimlerine hız veren KO-MEK yeni yılda da kalifiye elaman yetiştirmeye devam edecek.



