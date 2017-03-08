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Mesleki Hastalıklar Hastanesi İsteniyor

Sanayinin başkenti sayılabilecek Kocaeli'nde mesleki hastalıklar hastanesinin olmaması, büyük eksiklik olarak değerlendiriliyor. Kocaeli Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran bir şehir. Binlerce işçi burada vazife yapıyor.

Mesleki Hastalıklar Hastanesi İsteniyor

08 Mart 2017 Çarşamba 09:26

 Sanayi şehri Kocaeli'nde olması gereken önemli ayrıcalıklı hizmetler, maalesef bulunmamaktadır. Bunlardan biri de Mesleki Hastalıklar Hastanesi. Bununla ilgili olarak bu güne kadar hiç bir çalışma yapılmadı. Bu eksikliği fark eden o dönemde Yarımca Gübretaş'ta çalışan şu anda ise  Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan Yurt Market'in sahibi ve işletmecisi  Metin Yurt, bu hastanenin kurulması için imza kampanyası başlatmıştı.
Durumu değerlendiren Metin Yurt, " 2011 yılında mesleki hastalıklar hastanesi kurulması için imza kampanyası başlattık. İlgili kurumlara gönderdik. Buraya bu hastane şart. Bu hastanenin Kocaeli'ye kurulmasını engelleyen bir takım sanayi kuruluşlarının patronları var. İşlerine gelmediği için bunu engelliyorlar. Ancak böyle bir hastane Kocaeli'ye kurulmaz ise nereye kurulur ki. Çünkü burası sanayi şehri. Bir çok insan, mesleki hastalıkların pençesinde kıvranıyor . Siyasiler bu konunun üzerine eğilmesi, işçiden ve çalışandan yana tavırlarını koyması gerekir. ' dedi.
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