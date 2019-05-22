Meslekte Birlik Grubu İftarda Buluştu

Kocaeli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği üyeleri dün MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde aday tanıtımı ve iftar vesilesi ile bir araya geldi.

KSMMMO başkan adayı Hamit Akbulut, yaptığı açılış konuşmasında, 22-23 Haziran’da yapılacak 23. Olağan Genel Kurul öncesi Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıkladı.



Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği Başkanı ve KSMMMO Başkan adayı Hamit Akbulut, MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği toplantıda ekibini tanıttı. Nazır Esirci’nin sunduğu programda Akbulut ve ekibi, tanıtım toplantısına katılan üyeleri iftar yemeğinde ağırladı. İl dışından da yoğun katılımın olduğu tanıtım toplantısına, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Kocaeli Vergi Denetim Kurulu Grup Başkan Yardımcısı Ömer Gezer, Türkiye Meslekte Birlik Platform Başkanı Abdülaziz Ural, Platform Sekreteri Salih Çakır, İstanbul Meslekte Birlik Başkanı ve İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci, Bursa Meslekte Birlik ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Kahraman ve Ali Çevdir, İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Osman Ergün Tamur, yardımcısı Kenan Külsoy, Kocaeli Meslekte Birlik Mali Müşavirler Derneği idari organları ve üyeler ile çok sayıda meslek mensubu katıldı.



ADAYLARIMIZI TANITACAĞIZ

Toplantıda açılış konuşmasını yapan KSMMMO başkan adayı Hamit Akbulut, davetlilere katıldıkları için teşekkür edip, desteklerini beklediklerini ifade etti. Akbulut, Ramazan rahmet. Bereket ve mağfiret ayıdır. Biz de bu ayın feyzinden ve rahmetinden yararlanmak adına bu gibi toplantıları vesile kılarak sizlerin huzuruna çıkıyoruz. Bu vesile ile geleneksel iftar programımızda bir araya geldik. Aynı zamanda bu gün sizlere adaylarımızı da tanıtacağız. Bugüne kadar derneğimize hizmet vermiş, emeği geçen herkese sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki yönetim kademelerine talip olmayanlar, kendilerinden daha beceriksizler tarafından yönetilmeye mahkumdurlar. Ekip arkadaşlarımla bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.







AKBULUT’UN LİSTESİ

Hamit Akbulut konuşmasının ardından yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini tek tek anons ederek sahneye davet etti. Meslekte Birlik Gurubu KSMMMO Başkan adayı Hamit Akbulut (İzmit)’un 7 kişilik yönetim kurulu aday listesinde, Ahmet Eser (Gebze), Ayşegül Bakal (İzmit), Yüksel Uzuner (Gölcük), Abdülkadir Anık (Gebze), Cemil Örs (Körfez) ve Bülent Gültekin (Gebze) yer alıyor. Meslekte Birlik Grubu’nun denetleme kurulu aday listesinde Erhan Ayar (Gölcük), Emin Demir (İzmit), Selim Atabay (İzmit) yer alıyor.

Meslekte Birlik Grubu’nun disiplin kurulu aday listesinde, Murat Korkmaz (İzmit), İlhan Kahriman (Gebze), Göknur Büyükyılmaz (Gölcük), Celil Tunç (Gebze), Mustafa Karakoç (İzmit) bulunuyor. Hamit Akbulut’un konuşmasının ardından Kur-an’ı Kerim okunmasının ardından iftar ile birlikte Oruçları açıldı. Protokol ve misafirlerin birer kısa konuşmalarının ardından program son buldu.





