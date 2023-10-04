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Metro inşaatında iki aydır maaşlarını alamayan işçiler kule vince çıkıp eylem yaptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki metro inşaatında, iki aydır taşeron firmanın maaşlarını ödemediğini iddia eden 75 işçi grev başlattı. Bazı işçiler ise kule vincin üstüne çıkınca, itfaiye ekipleri hava yastığı açtı.

Metro inşaatında iki aydır maaşlarını alamayan işçiler kule vince çıkıp eylem yaptı

04 Ekim 2023 Çarşamba 09:29

Gebze-Darıca Metro Hattı'nda yüklenici firmalar Eze İnşaat ile Mavro İnşaat'ın çalıştırdığı 75 işçi, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek eylem başlattı. Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Adliye İstasyonu inşaat alanında çalışan işçiler, 1 hafta önce iş bırakma eylemi başlattı. Firma tarafından maaşlarının ödeneceği yönünde söz verilmesinin ardından eylemden vazgeçen işçiler, söz verilen günde ücretlerinin yatmadığını belirterek, ateş yakıp yeniden eylem başlattı. İşçilerden biri ise metrelerce yükseklikteki vince çıkıp, operatörü indirerek çalışma yapılmasına engel oldu. Kuleye çıkan işçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda intihar edeceğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise işçilerin inşaat alanında yaktığı ateşi tedbir amacı ile söndürdü. İtfaiye ekipleri vincin üzerine çıkan işçinin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. İşçi bir süre sonra vinçten kendi isteği ile indi.



İHA
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