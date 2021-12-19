Mevlana ve insanlık onuru

Mevlana’yıanma etkinlikleri bir çok yerde devam ediyor. 740 yıl önce ebediyete uğurlananMevlana, 700 yıldan beri unutmayarak anılıyor. Neden anılıyor? Mevlana’yı nedeninsanlar unutmuyor? Bunu çok iyi irdelemek ve araştırmak gerekiyor.

Mevlana ile ilgili bir çok araştırmayapan, Mevlana’nın dünyaya geldiği Afganistan’ın Belh kentinde belgesel çekenbirkaç Türk gazetecisinden biriyim. Mevlana ile ilgili araştırma yapmanın temelsebebi neden Mevlana’yı insanların unutmadığı, Mevlana’nın yetiştiğicoğrafyanın nasıl bir coğrafya olduğunu kültür ve medeniyet hayatımızakatkısının ne olduğunu merak ettiğim için buralara gittim.







MEVLANA’YIMEVLANA YAPAN GERÇEKLER

Yaptığımtüm araştırmalarda Mevlana’yı Mevlana yapan en önemli unsurun insan sevgisiolduğunu gördüm. İnsanı merkez edinen, insana değer verip onu yücelten,sözlerinde ve dizelerinde insanı ön plana çıkarıp sevgiyi ve anlayışı hakim kılanbir gönül sultanı olması Mevlana’yı Mevlana yapmıştır.

Bugün bir çok teknolojiye sahibiz. Hertürlü imkan, lüks ve konfor içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz. Ancak, Mevlanagibi gönül sultanı olacak insanlara insan olduğunu hatırlatacak maalesefçalışmalar yok. Keşke, yeni Mevlanalar olabilse, insanlık huzur ve barışa erer.







İNSANLIKONURUNU YÜKSETMELİYİZ

İnsanönemli bir unsur. Ancak, hep ayaklar altına alınıyor. Dünyanın dört birtarafının gezme fırsatım oluyor. İnsanlık onurunun ne kadar ayaklar altına alındığınıgördüm. 30 yıllık gazetecilik hayatımda dünyada ki bir çok savaş gördük. Vehalen görmekteyiz, işte yanı başımızda ki Suriye. Dünyanın gözü önünde vahşet,kan ve göz yaşı akıyor.

Bunca savaş, bunca kan acaba neden?İnsanların bitmek, tükenmek bilmeyen hırsları yüzünden bir çok masum insanölüyor. Suriye’de gözümüzün önünde insanlar katlediliyor. 200 bini çadırkentlerde olmak üzere Türkiye’de 400 binden fazla Suriyeli yaşıyor. Onlarasahip çıkmıyoruz, yardım elimizi uzatmıyoruz. Bu durum bile insanlığın ne kadarunutulduğunu göstermektedir.

Bugünekadar bir çok savaş mağduru için düzenlenen yardım kampanyalarına imkanlarımızölçüsünde hiçbir karşılık beklemeden destek olmaya çalıştık. Saddam’ın Halepçekatliamı, Kürt peşmergelerin Türkiye’ye sığınmaları, Bosna savaşında ki mağdurlarayardım kampanyaları, Çeçenistan’da ki Rus mezalimi için organize edilentoplantılar ve yardım kampanyaları, Bulgaristan’dan Jirkov sürgününe uğrayanTürk soydaşların dertlerine çare bulmak onların uğradıkları mezalimi ilk kezGebze gazetesi olarak dünyaya duyuran gazeteyiz. Ahıskalı Türklerin GebzeZiraat okulu sahasına yerleştirilmelerinde hep yanlarında olduk. SırplarınKosova’da yaptığı savaşta Makedonya’ya sığınan sığınmacılara Gebze bölgesindenorganize edilen yardımların Kosova’ya ulaşmasına bizzat nezaret etmiştik. Şimdide Suriye’de ki savaş mağduru çocukların ve kadınların sığındığı kamplara Gebzebölgesinden bir yardım köprüsü kurulması için çaba sarf ediyoruz. Öncelikleonlara insan oldukları için bu çabayı gösteriyoruz. Geriye doğru baktığımdasavaşlarda mağdur olan insanlara, insanlık adına sahip çıkmak hem vicdani vehem de insani vazifemi yerine getirmenin huzur ve mutluluğu içindeyim. Depremgerçeğini ilk kez afyon’un dinar ve Erzincan’da görmüştük. Depremler içindedüzenlenen yardım kampanyalarına gazete olarak yayınlarımızla destek vermiştik.Bu insan olmanın bir onuru ve gereğidir. Evet savaşlarda insanlık onuru ayaklaraltına alınıyor. İşte Suriye gerçeği ortada. Hiçbir şey yapamazsak evimizde kifazla eşyalarımızı oraya ulaşması için Endülüs Derneği’ne ulaştıralım.







MEVLANAKONFERANSI

Gazetecilikve televizyonculuk gerçekten önemli bir meslek. Bu görevi verimli ve en iyişekilde yapmaya çalışıyorum. Önceki gün Mevlana’yı anma etkinlikleriçerçevesinde darıca Deniz yıldızları Meslek Lisesi’nde düzenlenen konferansakatıldım. 300’den fazla liseli öğrencinin katıldığı konferansa Mevlana’nındünyaya geldiği Belh şehrinden Konya’ya Mevlana yolu belgeselini sunduktansonra Mevlana’nın yetiştiği coğrafyanın kültür ve medeniyet tarihimizekatkılarını fotoğraflar eşliğinde sunmaya çalıştım. Öğrenencilere 700 yıldanberi Mevlana’nın sevgisinin kaynağı olan insan sevgisini dilim döndüğünceanlatmaya çalıştım. Daha öncede kaleme almıştım, özellikle bugün sanal vesosyal medya tehdidi altında olan gençlerimize Mevlana gibi gönül sultanlarınıanlatmamız gerekiyor. Gençlerimiz bugün kendi kültür ve tarihlerindenuzaklaştırılmak için adeta kara propagandalar yapılıyor. Dizi filmler ve diğerolaylarla gençlerimiz değerlerinden koparılmak isteniyor. Mevlana gibideğerlerin tanıtılıp ahlatılması güzel bir fırsat. Daha öncede bu köşede kalemealmıştım, 2013-2014 eğitim yıllarımızda Mevlana yılı ilan edilmelidir. Bukonuda yazdığım yazıyı

adresinden okuyabilirsiniz.









http://www.gebzegazetesi.com/Koseyazisi-6591-mevlana-ve-insanlik-onuru.html

