MEVLANA'NIN AFGANİSTAN'DA DÜNYAYA GELDİĞİ EVDEN CANLI MAKALE





Sevgi ve hoşgörünün sembolü Mevlana yılında belgesel tadında Gebze gazetesi canlı makale de Mevlana’nın dünyaya geldiği Afganistan’a gidiyor.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=51995





2023 Mevlana Yılında Mevlana'nın Afganistan'da Doğduğu Ev Restore Edilmeli





Afganistan’ın Belh kentinde bulunan Mevlana’nın doğduğu ev, hala kaderine terk edilmiş bir vaziyette yeniden restore edileceği günü bekliyor. Mevlana’nın vefatının 750. yılı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 2023 Mevlana yılı olarak ilan edildi. Ama Afganistan’ın Belh kentinde bulunan Mevlana’nın doğduğu ev, hala kaderine terk edilmiş bir vaziyette yeniden restore edileceği günü bekliyor.





2023 YILI MEVLANA YILI İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmî Gazete’de yayımladığı genelgeye göre, Mevlâna’nın 750. ölüm yıl dönümü olan 2023 yılı “Mevlâna Yılı” olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek.





MEVLANA’NIN DOĞDUĞU EV YIKIMA TERK EDİLMEMELİ

Mevlana’nın dünyaya geldiği evin içler acısı durumu görenleri hayrete düşürüyor. Gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, 2007 yılında büyük zorlukları aşıp Mevlana’nın dünyaya geldiği Afganistan’ın Belh kentine giderek belgesel çekimleri yapmış, yetkililerle görüşmüş ve bu konuyu ilk kez Türkiye kamuoyunun gündemine getiren kişi olmuştu. O günden bu güne evin durumunda pek bir değişiklik olmadı. “Sultanü'l-Ulemâ Bahaeddin Veled Medresesi Restorasyonu” projesi kapsamında korumaya alınan ev, hala aynı harap halde restore edileceği günü bekliyor. Aradan geçen yaklaşık 900 yıllık bir zamana, Moğolların korkunç istilasına ve iç savaşın yıkımına rağmen hala ayakta kalmayı başaran bu ev, bir an önce restore edilip eski günlerdeki görkemli yapısına kavuşturulmalı.





BELH’TEN KONYA’YA GİDEN KUTLU YOL

İslam mimarisine uygun olarak, çiğ tuğladan yüksek tonozlu olarak yapılan bu ev, 1207 yılında Mevlana’nın doğumu ile şenlenmişti. Moğol istilası kapıya dayandığında ''Âlimler Sultanı'' Bahâeddin Veled, ailesini de yanına alarak kendine yeni bir yurt bulma umuduyla 1213 yılında Anadolu topraklarına doğru yol çıkmıştı ve yol onu Konya’ya götürmüştü. Afganistan’da Mezar-ı Şerif ile Belh’e giden yola da bu sebeple “'Konya Yolu” denilmiş.





MEVLANA’NIN EVİ İLE İLGİLİ EN KAPSAMLI BELGESEL

2023 Mevlana Yılı olarak yapılacak etkinliklerin başında Mevlana’nın dünyaya geldiği evin tamir ve restorasyonu gelmeli. Bu konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni önemli bir görev düşüyor. ''Âlimler Sultanı'' Bahâeddin Veled’in hem ev hem de medrese olarak kullandığı bu ev, eskiden olduğu gibi bir ilim ve irfan yuvası ve Mevlana’yı yüreğinde hissetmek isteyenler için önemli bir turizm noktası olarak halka hizmet etmeli.





Son olarak İsmail Kahraman’ın çekmiş olduğu Mevlâna belgeseli ile sizleri baş başa bırakıyor, 750 yıl önce vefat eden Mevlana’yı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. (UĞUR TATAR)





KARAVAN GEBZE GAZETESİ CANLI HABERDE





Son dönemde büyük ilgi gören karavan konusunu uzmanından dinliyoruz. Karavan tutkunu Ömer Demircan karavanı hakkında Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı haber yayınında önemli bilgi veriyor.

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