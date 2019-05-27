Mezarlıklarda Bayram Temizliği

Akse ve Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan iki ayrı mezarlıklarda bayram hazırlıkları çerçevesinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan belediye, ot temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarına da ağırlık verdi. Vatandaşların Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresinde gerçekleştirecekleri mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli yapabilmeleri için ot biçme çalışmalarına hız veren Çayırova Belediyesi, bakım ve temizlik çalışmalarını kısa bir sürede tamamlayacak.