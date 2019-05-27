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Mezarlıklarda Bayram Temizliği

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan mezarlıkları bayrama hazırlıyor.

Mezarlıklarda Bayram Temizliği

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:39

Akse ve Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan iki ayrı mezarlıklarda bayram hazırlıkları çerçevesinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan belediye, ot temizliği ve çevre düzenlemesi çalışmalarına da ağırlık verdi. Vatandaşların Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresinde gerçekleştirecekleri mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli yapabilmeleri için ot biçme çalışmalarına hız veren Çayırova Belediyesi, bakım ve temizlik çalışmalarını kısa bir sürede tamamlayacak.

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