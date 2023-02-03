MHP İl Başkanı Demirbaş’tan Başkan Büyükgöz’e iade-i ziyaret

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş’tan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e iade-i
ziyaret. Geçtiğimiz günlerde, MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine atanan Murat Nuri Demirbaş’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkanlık makamında MHP İl
Başkanı Demirbaş ve yönetimini ağırladı. Cumhur İttifakı paydaşı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kocaeli
İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Gebze’de devam eden projeler ve belediye hizmetlerine ilişkin
konuklarına bilgi verdi. MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve yönetim kurulu üyeleri de
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, belediyecilik çalışmaları ve projelerinde başarılar ve
kolaylıklar diledi. MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir’in de katıldığı ziyaret, hediye takdimi ve
hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.