MİLLETVEKİLİ CEMİL YAMAN İLE BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE





KOCAELİ MİLLETVEKİLİ VE AK PARTİ YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CEMİL YAMAN İLE DİLOVASI'NDA BAŞLAYAN BAŞARI HİKAYESİNİ BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE İLE SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM.

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ VE AK PARTİ YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CEMİL YAMAN İLE DİLOVASI'NDA BAŞLAYAN BAŞARI HİKAYESİNİ BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE İLE SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ı 35 yıldır yakından tanıyorum. Dilovası belediye memurluğundan belediye Başkanlığı ve üç dönem milletvekilliğini giden başarı hikayesi çok önemli. G

azetemizin canlı yayınında gazeteci ve ve belgeselci olarak sorularımızı cevaplandırdı, hizmetlerle ilgili açıklamalar ve yaklaşan belediye seçimleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

MİLLETVEKİLİ YAMAN İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Milletvekili Cemil Yaman’ın Başarı Hikayesi

Kocaeli Dilovasın da memuriyet hayatına atılıp Gebze belediyesinde kültür müdürlüğü Dilovası belediye Başkanlığı ve ardından üç dönemdir üst üste Ak parti Kocaeli milletvekilliği görevini başarı İle sürdüren ve şimdide belediyelerden Sorumlu önemli bir görevi yürüten bir başarı hikayesini belgeselcinin not defteri köşesinde sizlerle paylaşmak istiyorum

Cumhurbaşkanın dan Milletvekili Cemil Yaman’a önemli görev

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı MKYK toplantısının ardından yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak atanan isimler belli oldu. Yerel yönetimler başkan yardımcıları ise şu şekilde belirlendi; Mustafa Demir İstanbul Milletvekili, Ahmet Zenbilci Adana Milletvekili, Cemil Yaman Kocaeli Milletvekili, Ceyda Bölünmez Çankırı İzmir Milletvekili, Mehmet Baykan Konya Milletvekili, Ali İnci Sakarya Milletvekili, Adnan Günnar MKYK Üyesi, Mehmet Sait Kirazoğlu MKYK Üyesi, Mücahit Yanılmaz MKYK Yedek Üyesi, Selim Yağcı 27. dönem Bilecik Milletvekili, Bilal Uçar 24. ve 25. dönem Denizli Milletvekili, Mahmut Kaçar 24. ve 26. dönem Şanlıurfa Milletvekili, Abdurrahman Öz 25. ve 26. dönem Aydın Milletvekili, Ayşe Sula Köseoğlu 24.-25. ve 26. dönem Kayseri Milletvekili, Semiha Ekinci 27. dönem Sivas Milletvekili, Müzehher Belma Erdoğan Eczacı, Lokman Ertürk Kahramankazan Belediyesi eski Başkanı ve Veli Böke Avukat.

Cemil Yaman Biyografisi

Cemil Yaman. 1970 yılında Ağrı'nın Hamur ilçesinde dünyaya gelen Cemil Yaman, 1975 yılında, henüz 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Dilovası'na taşınmıştır. Tüm çocukluğu ve eğitim hayatı Dilovası'nda geçmiştir.

Bir süre Dilovası Belediye Spor Kulübünde yöneticilik, birçok sivil toplum kuruluşunda üyelik, yöneticilik ve başkanlık gibi görevlerde bulunmuştur.

Sayın Cemil Yaman siyasi kariyerine ilk kez "Fazilet Partisi Dilovası Belde Teşkilatı Siyasi İşler Başkanı” sıfatıyla adım atmıştır. Fazilet Partisi'nin 22 Haziran 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları tarafından kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Dilovası Belde Teşkilatlanma ve partinin Kurucu Siyasi İşler Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1999 yılında görev yaptığı Dilovası Belediyesi'nden ayrılmış ve Gebze Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Koordinatörlüğü döneminde Gebze'de sayısız kültürel ve sanatsal etkinliğe imza atmış, bölgemizde ilk kez "Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” yapılmasını sağlamıştır. Bu görevinin icrası sırasında 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Dilovası Belediye Başkanlığına aday olmuş ve Dilovası'nın 6. dönem Belediye Başkanı olmuştur. 2014 yerel seçimlerinde aday gösterilmemiştir.

Eğitimin, "İnsan hayatının en önemli yapı taşı” olduğuna inanan Sayın Yaman, Başkanlık görevinden önce de Başkanlık görevi sırasında da gerekli gördüğü tüm kişisel gelişim ve eğitim programlarına aralıksız katılmıştır. Siyaset Akademisi, Siyaset ve Ahlak, Siyaset ve Marka Yönetimi, İletişim Motivasyon gibi seminerlerle; 5018 sayılı Mali Sorumluluk Yasası ve Analitik Bütçe konulu eğitimlere iştirak etmiş ve gösterdiği başarı neticesinde ilgili sertifikalara sahip olmuştur. Sayın Cemil Yaman bunların yanında, birçok mesleki eğitim programlarına da katılmış ve bu eğitimlerde başarıyla noktalamıştır.

Cemil Yaman evli ve 4 çocuk babasıdır.

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