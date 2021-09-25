Milletvekili İlyas Şeker ile Belgesel Söyleşi

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile Kocaeli tarihi ve turizmi üzerine belgesel söyleşi yaptık. Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli tarih ve kültür turizmi üzerine çok önemli açıklamalar yaptı.

Depremde iki evladı ve iş ortağını da kaybeden Milletvekili Şeker, deprem ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

Ziyaret sırasın AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile Türkiye üzerine şiir yazdığını açıkladı.

Milletvekili Şeker’den İKTAV’a Vefa Ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğinden tanıdığım, üç dönemdir AK Parti Kocaeli Milletvekilliği yapan değerli dost ve vefalı arkadaş Sn. İlyas Şeker Bey’e www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanemize gerçekleştirdiği vefa ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İKTAV Araştırma Merkezimiz bünyemizde bulunan www.devrialem.tv, www.iktav.com, www.gebzegazetesi.com, www.belgeseli-yayincilik.com, hakkında Milletvekili İlyas Bey’e bilgi verdik.

Milletvekili İlyas Şeker ve beraberindeki heyet, Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne tescilli kütüphane ve vakfımızda bulunan bilgi, belge ve kitapları inceledi. Ulusal ve bölgesel birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel programlarımızın çekilip kurgulandığı stüdyo merkezimizi inceleyen İlyas Bey, merkezimizde çalışma arkadaşlarımız ile görüşüp belgesel çekimleri hakkında ilgili bilgi aldı.

Kocaeli’de Kültür Turizmi Söyleşi

Kocaeli Milletvekili Sn. İlyas Şeker Bey ile Kocaeli Tarih Kültür ve Turizm değerleri ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve birçok TV kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak Kocaeli’nin kültür turizminde marka değerleri ile belgesel söyleşi gerçekleştirdik.

Marka Kent Kocaeli belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=HEjGFldWoyw

Deprem Fotoğrafları Sergisi

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker Bey’e İKTAV kütüphanemizdeki kitap, belge arşivleri hakkında bilgi verdik. Kütüphanede sosyal sorumluluk projesi kapsamında açtığımız deprem fotoğrafları sergimizi de gezerek proje hakkında bilgi aldı.

Kocaeli Milletvekili Sayın İlyas Şeker’in İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize yaptığı ziyarete AK Parti Gebze İlçe Başkanı Sayın Recep Kaya ve beraberindeki heyet de iştirak etti.

İKTAV’da Deprem Gerçeği Arşivi ve Gazetecilik Anılarım

Deprem Gerçeği ve Gazetecilik Anılarım

Marmara depreminin canlı şahidi olarak çeşitli etkinlikler düzenliyor, sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturuyoruz.

Hazırladığımız belgesel programları, Avrasya Gazeteciler Derneği tarafından birçok TV kanalına telif ücreti almadan gönderiliyor ve belgesellerimiz büyük ilgi görüyor.

Depremle ilgili www.İktav.com , www.devrialem.tv , www.gebzegazetesi.com , olarak çok önemli çalışmalar yaptık. Arşivler oluşturduk, bilgi, belge, fotoğraf, gazete ve kitap arşivimizi araştırmacıların ilgi ve bilgisine sunduk. Genel Başkanlığını yaptığım Avrasya Gazeteciler Derneği www.avrasyagazetecilerdernegi.com olarak da geçmişte çok önemli etkinlikler düzenledik. Gebze Ticaret Odası ile depremin 20. yıl dönümü dolayısı ile konferans, gazete arşivleri ve kitap sergisi düzenleyip sosyal sorumluk görevimizi yapmaya çalıştık. 45 yıla yakın gazeteci ve belgeselcilik yapan birisi olarak birçok ülke ve bölgeyi gezdim. Deprem gerçeğini ilk kez 1992 yılında Erzincan depreminde yaşadım. Erzincan’da gördüğüm çöken binalar ve depremin yıkımı beni oldukça etkilemişti. Daha sonra Burdur bölgesinde yaşanan depreme Gebze Belediyesi ile yardım götürmüştük. 17 Ağustos Marmara depremini, 7 katlı bir binanın 7. katında bizzat yaşamış, asrın en büyük felaketi deprem gerçeği ile yüzleşmiş ve yaşadıklarımı hiç unutmamış, belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmıştım.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?video_id=497

Deprem Gerçeği Fotoğraf Sergimiz Büyük İlgi Görmüştü

17 Ağustos Marmara depremi yıl dönümü dolayısı ile Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze'de, geçtiğimiz yıl Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum.

Depremin Yıl Dönümü

17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü dolayısı ile Kocaeli Gebze’de kurulu İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nde, açtığımız Kitap ve Gazete Manşetleri ile Deprem Gerçeği Fotoğraf ve Kitap Sergisi’nde deprem üzerine yazılan kitaplar ve gazete arşivleri sergileniyor.

Sergimizin açık olduğu kütüphanemizi geçen hafta Gez TV ve Sakarya TV’nin sahibi, duayen gazeteci ağabeyimiz Şaban Mergül ziyaret ederek, program çekimi yaptı. Şaban Mergül tarafından çekilen program www.sakarya.tv ve www.devrialem.tv ortak yayınında.

https://m.youtube.com/watch?v=dxrYWKHbrKE

Kütüphanemiz, Kültür Bakanlığı olurları ile kuruldu. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği olurları ile kurduğumuz İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com özel kütüphanemizde sosyal sorumluluk görevimizi yapmak için açtığımız sergiye başta, İhlas Haber Ajansı olmak üzere basın ve medya kuruluşları geniş yer vermişti.

İhlas Haber Ajansı’nın haberi

Dünyanın birçok ülkesine giderek tarih ve kültür araştırmaları yapan araştırmacı, gazeteci İsmail Kahraman 17 Ağustos depremi açıklaması;

17 Ağustos depreminin yaşandığı dönemde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan ve geceyi yaşayan İsmail Kahraman, o günlere ait fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşan sergiyi ziyarete açtı.

“Geçmişten geleceğe ışık tutmak istedik”

17 Ağustos depreminin yaşandığı günlerde Kocaeli' de gazetecilik yapan İsmail Kahraman, “17 Ağustos 1999 yılında, 20 yıl önce Marmara depreminin merkez üssü Kocaeli'de gazetecilik ve belgeselcilik yapıyorduk. Gece saat 3.00 civarıydı. Sanki kıyamet kopmuştu. Yerden uğultu sesleri geliyordu. Körfez'in suyu çekilmişti. Elektrikler gitmiş, ölüm sessizliği çoğalmıştı. Ne olacak derken kendimizi dışarıya attık. Boş alanlara insanlar toplanmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla depremin merkez üssünün Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olduğunu öğrendik. Tüpraş yanıyordu. İnsanlar koşturuyordu. Mahalli bir gazete sahibiydik. O tarihte arşiv toplamaya başladık. O gün yayın yapan ulusal ve bölgesel yayınları topladık. Fotoğraflar çektik, görüntüler tespit ettik. Amacımız geleceğe geçmişten ışık tutmak ve Marmara depreminin gerçeklerini gün yüzüne çıkartmak” dedi.

“Bu sergiyi görenler o günleri yeniden yaşıyor”

Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi'nde sergiyi açan İsmail Kahraman yaptığı açıklamada, “Bulunduğumuz bu mekan Kültür Bakanlığı'na tescilli İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi. 10 bine yakın kitabımız ve belgesel arşivimiz var. Bunların içerisinde en önemlisi 17 Ağustos depremine ait olan bölüm. Binlerce görüntü, fotoğraf toplamıştık. Bugün depremden 20 yıl sonra arşivlerimizi ilk kez kamuoyu ile paylaşmak istedik. Burada çok sayıda gazetenin manşet görüntüleri var. Şu an Gebze'de bu merkezimiz. Burada bu verileri gördüğümüzde sanki o günleri yeniden yaşıyoruz. Keşke depremden ders ve ibret alınsaydı. Biz özel olarak bunu yaptık. Kamu kuruluşlarımızın ciddi bir deprem müzesi kurup, o dönem ne oldu, artısı, eksisi, hatası ve sevabıyla gelecek kuşaklara aktarsaydık.” şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı'nın videolu görsel haber linki;

https://www.iha.com.tr/video-17-agustos-sergisi-aci-bilancoyu-bir-kez-daha-gozler-onune-serdi-129886/ (Kaynak İhlas Haber Ajansı)

Evet, deprem gerçeğini unutmamak ve unutturmamak için İKTAV Kütüphane ve Arşivi'mizde yer alan bilgi, belge ve dokümanları gelecek kuşaklara aktarmaya kitap, gazete ve fotoğraf sergisi açarak, görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Depremle ilgili araştırma yapmak, akademik ve bilimsel çalışma yapmak isteyenlere İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi'miz İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com arşivimiz herkesin hizmetindedir.