Milletvekillerimiz Yaptıkları Hizmetleri Halka Açıklamalı

Milletvekili genel seçimleri üzerinden yıllar geçti, milletin vekili olmak çok önemli. Milletvekili olmak çok büyük sorumluluk isteyen bir görevdir.

Bugüne kadar gazeteci ve belgeselci olarak çok sayıda milletvekili ve bakan tanıdım. Akılda kalan ve unutulmayan bir elin parmağını geçmeyecek vekil ve bakan tanıyorum. Vefat etseler de halkın gönlünde taht kuran, eser ve hizmetleriyle yaşayan milletvekili ve bakanlarımız saygı ve şükranla anılıyorlar.

Özellikle Kocaeli milletvekillerimize bir çağrı yapmak istiyorum. Bugüne kadar milletin vekili olarak yaptığınız hizmetleri bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşıp, vekaletini aldığınız vatandaş ile paylaşın.

2023 seçimlerine 23 ay kaldı. Erken seçimin de tartışıldığı bir dönemde vekillerimiz hatıralarını ve yaptığı hizmetleri mutlaka paylaşmalı. 2018 genel seçimlerinden hemen sonra kaleme aldığım yazıyı sizlerle paylaşıyor milletvekillerimizin yüksek bilgilerine sunuyorum.

3 yıl önce yazdığım yazıyı gelin birlikte okuyalım. O dönemde 13 vekilimizin dağılımı; AK Parti 7, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1, HDP 1 şeklinde oluşmuştu ancak HDP’li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü ve CHP’li vekil Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı olarak seçildi.

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3 yıl önce yazdığım yazıyı…

Milletin vekili olma sorumluluğu!

http://www.gebzegazetesi.com/siyaset/milletin-vekili-olma-sorumlulugu-h22762.html

Artık seçimler geride kaldı ve Meclis’in 27. Döneminde 600 Milletvekili belirlendi. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez milletvekili sayısı bu kadar yüksek oldu. Kocaeli’de yeni dönemde Parlamento’da 13 vekilimiz olacak. Hatırlatmak gerekirse 13 vekilimizin dağılımı AK Parti 7, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1, HDP 1 şeklinde oluştu. Yeni sistemle birlikte Milletvekillerinin mecliste fonksiyonu geçmişe oranla farklı olacak. Yasama ve yürütmenin kesin çizgilerle ayrılması, Milletvekillerini daha çok çalışmaya sarf edecek. Meclis ve Başkan ayrımı nedeniyle vatandaşlar artık lideri beğenseler de Milletvekillerini beğenmezseler oyunu verme durumunda değil. Bu nedenle yeni sistemle birlikte Milletvekilleri daha çok çalışmak zorunda, hizmet siyaseti üretme durumundalar.

Peki Milletin vekili olma sorumluluğu kolay bir iş midir? Bu vebal vekillerimizin üzerinde hep olacaktır. Bir milletvekili Kocaeli’de ortalama hesapla 80 bin kişinin oyunu alarak gerçekleşiyor. Her vekilimiz Kocaeli’de 2 Milyona yakın nüfusun yanı sıra oy aldıkları 80 bin kişinin de sorumluluğunu taşıyor. Kul hakkı çok önemlidir. Bu nedenle bu sorumluluğu üzerine alan vekillerimizin çalışmama gibi lüksleri yoktur. Asil olan vatandaştan Milletin vekili olma sorumluluğunu alan vekillerimiz bu bilinçle hareket etmelidir. Kendilerine meclis yasama faaliyetleri ve yerel hizmet siyasetinde başarı dileklerimi iletiyorum.

MİLLETVEKİLLERİMİZİ TANIYALIM

FİKRİ IŞIK (AK PARTİ): İlkokulu Hereke’de Ortaokul ve Liseyi İzmit İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Özel okullarda matematik öğretmenliği ve gıda sektöründe yöneticilik yaptı. 23, 24, 25 ve 26'ncı dönemlerde Kocaeli Milletvekili seçildi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nda Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı görevlerini yürüttü. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı yaptı. 62, 63 ve 64’üncü hükümetlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 65. hükümette Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (AK PARTİ): Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Yönetici; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezinde Sosyal ve Kültürel Projeler Birimi Yöneticiliği görevinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Katırcıoğlu, evli ve 2 çocuk annesidir. 25 ve 26. Dönemde Kocaeli Milletvekilliği yapan Katırcıoğlu, KEFEK Komisyon başkanlığı yaptı.

İLYAS ŞEKER (AK PARTİ): Harita Kadastro Yüksek Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Kadastro Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünde yüksek lisans yaptı. İmar planlaması, uygulaması ve kentsel toprak düzenleme konuları uzmanlık alanıdır. Saraybahçe, İzmit ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyon Başkanlığında 7 yıl görev aldı. Orta düzeyde İngilizce bilen Şeker, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MEHMET AKİF YILMAZ (AK PARTİ): 1975'te Ankara'da doğdu. Eğitimci; İlkokulu İzmit'te, orta öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. İyi düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır. 25 ve 26. Dönemlerde Kocaeli Milletvekilliği yaptı.

SAMİ ÇAKIR (AK PARTİ): 15 Ekim 1958'de Trabzon Of'ta doğdu. Baba adı Yusuf, anne adı Fatma'dır. Bankacı; Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Genelkurmay'da Tarih Uzmanlığı yaptı. Bank Mellat, Faisal Finans Kurumu, Albaraka Türk Katılım Bankasında çeşitli görevlerde bulundu. 26. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Çakır, evli ve 3 çocuk babasıdır.

CEMİL YAMAN (AK PARTİ): 16 Temmuz 1970'te Ağrı'da doğan Cemil Yaman, 1975 yılında Kocaeli'ye yerleşti. Yönetici; İşletme Fakültesi mezunudur. İsletme Bilimi alanında yüksek lisansına yaptı Ayrıca AÖF Kamu Yönetimi son sınıfta eğitimine devam etmektedir. 2009-2014 yılları arasında Dilovası Belediye Başkanlığı yaptı. 26.dönem Kocaeli Milletvekilliği yapan Yaman, evli ve 4 çocuk babasıdır.

EMİNE MACİT ZEYBEK (AK PARTİ): AK Parti’de il yönetim kurulu üyeliği ve ardından da İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini yürüten, teşkilatın sevilen ismi Emine Zeybek, 2009 ve 2014 yerel seçimlerde AK Parti’den İzmit Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (CHP): 1980 yılı Tekirdağ doğumlu olan Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezunudur. CHP Kocaeli Milletvekilidir. 2014 yılında CHP İzmit Belediyesi Başkan aday adayı olmuştur. Avukat olan Hürriyet, evli ve bir çocuk annesidir. Hürriyet 25 ve 26. Dönemlerde CHP’den Kocaeli Milletvekilliği görevlerinde bulundu.

HAYDAR AKAR (CHP): 1963 yılı İzmit doğumlu olan Haydar Akar, Ortadoğu teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. Akar, CHP Kocaeli milletvekilidir. Programcılık, analistlik, bilgisayar sistemleri yöneticiliği yapan Akar, evli ve iki çocuk babasıdır. Uzun yıllar Sendikal faaliyetlerde bulunan Akar, Meclis’in en tecrübeli isimlerinden. Akar, 24, 25 ve 26. Dönemlerde Kocaeli Milletvekilliği yaptı.

TAHSİN TARHAN (CHP): 1964 yılı Gümüşhane doğumlu olan Tahsin Tarhan, Anadolu Üniversitesi Yönetim Organizasyon Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü mezunudur. CHP Kocaeli milletvekilidir. 2014 yılında CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur. Sanayici olan Tarhan, evli ve 3 çocuk babasıdır. 25 ve 26. Dönemlerde Kocaeli Milletvekilliği yapan Tarhan, 2014 yılında CHP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmişti.

SAFFET SANCAKLI (MHP): Yugoslavya'nın Tutin şehrinde doğan Saffet Sancaklı, 1968'de ailesiyle Türkiye'ye göç eTi. İlkokulu Gaziosmanpaşa'daki Cemal Gürsel İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Vefa Poyraz Lisesi'nde tamamladı. 1985-1999 yılları arasında aralarında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de olduğu Süper Lig kulüplerinde profesyonel olarak futbol oynadı. 2015 genel seçimlerinde Kocaeli 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi ve TBMM 26. dönem milletvekili oldu. Çok iyi düzeyde Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça, iyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Bulgarca bilen Sancaklı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

LÜTFÜ TÜRKKAN (İYİ PARTİ): Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959'da İstanbul'da doğdu. Babasının adı Cevat, annesinin adı Halise'dir. Sanayici; İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu (Önlisans), Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (Önlisans) ve Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümünü bitirdi. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca ve Bulgarca bilen Türkkan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (HDP): 1965 tarihinde Isparta’nın Karaağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Bursa’da tamamladı. Bursa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2003 yılında MAZLUMDER Kocaeli şube başkanlığını üstlendi. 2007 yılına kadar Kocaeli şube başkanlığı görevini yürüttükten sonra MAZLUMDER Genel Başkanlığı görevine Genel Kurulun oybirliği ile getirildi. 6 Ocak 2017' de 679. KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edildi. Orta derecede İngilizce ve az derecede Arapça bilen Gergerlioğlu, Evli, biri kız ikisi erkek 3 çocuk babası.