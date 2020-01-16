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Milli Denizaltı Projesi’ni Anlattılar

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yerli imkânlarla üretilmiş denizaltı gemileriyle teçhiz edilmesi amacıyla başlatılan Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi hakkında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre Merkezi’nde bilgilendirme yapıldı.

Milli Denizaltı Projesi'ni Anlattılar

16 Ocak 2020 Perşembe 16:06

Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı bünyesinde yer alan Milli Denizaltı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü personeli tarafından MİLDEN projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Genel Sekreter Ömer Nadir Soylu akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı etkinliğe ilgi yoğun oldu. Milli Denizaltı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Denizaltı üretiminin tarihçesi kısaca anlatıldı. Daha sonra tamamlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın milli imkanlarla üretilmiş denizaltı gemileriyle teçhiz edilmesi amacıyla başlatılan Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi hakkında bilgi verilen etkinliğin devamında dinleyiciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı elde etti.

Etkinliğin sonunda GTÜ Rektörü Aslan, konuya ilgi duyan öğrencilerle birlikte tersaneye bir gezi planladıklarını ve yürütülen çalışmalar hakkında genç mühendis adaylarının yerinde bilgi sahibi olacaklarını sözlerine ekledi.

Sunumun sona ermesinin ardından Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölüm binasını gezen konuk ekip burada ultrasonik motor geliştirilen laboratuvarı gezerek Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Menşur Alkoy’dan bilgi aldı.

GTÜ laboratuvarlarında yürütülen projeler hakkında bilgi aldıktan sonra heyet, Senato Salonunda GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan öncülüğünde ortak çalışma alanları belirleyip iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen akademisyenlerle tanışma toplantısına katıldı.






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