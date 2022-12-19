



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 20-27 Aralık İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. Milli şairimizin “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” sözlerini hatırlatan Büyükakın “Büyük üstadın dediği gibi milletimizin birlik beraberliği daim, milli huzur ve bağımsızlığımız bakidir” dedi.





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şöyle devam etti:

Büyük üstadın ailesinin sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan isteği üzerine Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı Kutlama yönetmeliği Eylül 2019 yılında değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeyle üstadın, doğumu 20 Aralık, vefatı 27 Aralık olduğu için bu zaman dilimi anma haftası olarak kabul edilmiştir. Bu haftada milli şairimizin hayatını, milli mücadelede üstlendiği rolü, bağımsızlık ve hürriyet anlayışını, vatan ve bayrak sevgisini gür seda ile anlatarak hem üstada minnetimizi göstermek hem de özellikle gençlerimizde milli şuurun daha da kuvvetlenmesini hedeflemekteyiz. Üstadın bayrak, sancak, ezan, hak, şahadet, din gibi kelime ve kavramlara yer verdiği dizeleri milletimizi var eden değerlerimizdir. Biz de bu değerlere ilk günkü gibi sahip çıkıyor, Mehmet Akif’leri nefesimiz tükenesiye kadar gençliğimize anlatmayı borç sayıyoruz.



Milli ve manevi değerlerine, davasına bağlılığıyla yaşadığı döneme damga vuran bugünün ve geleceğin gençliğine örnek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere üstat Mehmet Akif ERSOY ve bu cennet vatan uğruna canlarını veren milli mücadelemizin şanlı kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.