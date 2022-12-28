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Milli İrade Meydanında saha imalatlarına devam

Kocaeli Milli İrade Meydanı projesinde saha imalatları devam ediyor

Milli İrade Meydanında saha imalatlarına devam

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:21


“İzmit meydana çıkacak” sloganıyla duyurulan Kocaeli Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar sürüyor. Temel demir imalatının devam ettiği proje tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak.


TEMEL DEMİR İMALATI

Tamamlandığında dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir proje olan Kocaeli Milli İrade Meydanında çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 50 bin m² büyüklüğe sahip Milli İrade Meydanının temel demir imalatının %80’i tamamlandı. Ayrıca ekipler altyapı imalatını sürdürüyor. Bölgenin hareketlenmesinde etkili olacak projenin kuru havuz betonarme ve saha beton imalatına devam ediliyor. 


CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak Milli İrade Meydanında; içerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 m² tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor.



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