Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden önemli projeler!

Doğa Koruma Milli parklar genel Müdürlüğü, Son yıllarda çok önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Tarihi Milli, parklar ve tabiat Parklarıyla ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede sayın genel Müdür Nurettin Taş’dan bilgiler alıyoruz.

Soru: Tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem verdiğinizi ve 2016 yılında tüm tanıtım faaliyetlerinizi kendi çalışanlarınızla birlikte gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Bu anlamda neler yapıldı?

Nurettin Taş: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, korunan alanların yönetimi yanında Türkiye’deki “Av ve Avcılık” konusunda tek yetkili kurum. Kaçak avcılıkla mücadelede büyük mesafeler katedildiği belirtiliyor. Yine aynı şekilde ülkenin biyoçeşitliliğinin envanteri ve izlenmesi, yaban hayatının geliştirilmesi ve korunması, sulak alanlarımızın korunması ve izlenmesi; kısacası ülke doğasının korunmasında en önde gelen kuruluş Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü…

Genel Müdürlük bünyesinde; tabiatı koruma konusundaki vazifemizin en önemli unsurlarından birisinin halkımızı ve gençlerimizi bu konuda eğitmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğunu biliyoruz. Bunun için de kurum içerisinde eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları Eğitim ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Burada görev yapan Şube Müdürü Bülent Boz liderliğinde, genç ve enerjik bir ekip tarafından 2016 yılında birçok başarılı çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar içerisinde;

- Milli Parklar Mobil Uygulaması,

- Milli Parklar Çocuk Tiyatrosu,

- Milli Parklar “Tabiatın Sesi” Radyo Programı,

- Milli Parklar Okul Eğitimleri (Yeşil Sınıflar) projeleri 2016 yılında hedef kitlesi ile buluşmuş ve bir projelerden bazıları ödüle layık görülmüştür

- Milli Parklar Fotoğraf Kulübü etkinlikleri kamuoyunda ses getirdi.

MOBİL UYGULAMALAR DEVREDE

Soru: Mobil uygulamanızdan biraz söz eder misiniz?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın dijital değişim vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen “Milli Parklar Mobil Uygulaması” Apple firması tarafından 2016 yılının en iyi 10 uygulamasından biri seçildi.

Mobil Uygulama, Türkiye’deki milli park, tabiat parkı gibi eşsiz güzellikteki tabiat harikalarını ziyaret etmek isteyen bütün vatandaşlara hitap ediyor ve yüklendikten sonra keyifle kullanılabiliyor. Uygulama sayesinde milli park veya tabiat parklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, seyahatlerine başlamadan önce tabiatta gerçekleştireceği aktiviteye göre park seçebiliyor, park sahasına nasıl gideceği hakkında rota oluşturabiliyor, hava durumunu ve giriş ücretlerini öğrenebiliyor, park hakkında bütün detay bilgilere kolayca ulaşabiliyor, fotoğraf galerileri sayesinde park alanı hakkında önceden bir izlenim edinebiliyor. Ayrıca kullanıcılar uygulama içindeki haber, duyuru, anket modüllerinden güncel bilgi ve haberlere de ulaşabiliyor.

Milli Parklar mobil uygulaması ziyaret edilen park sahası içerisindeyken de oldukça kullanışlı olup, kullanıcılar mobil cihazları yardımıyla çektikleri fotoğrafları DKMP Genel Müdürlüğü’ne gönderebiliyor. Harita modülü yardımıyla offline olarak saha içerisindeki önemli yerleri görebiliyor, istek ve şikâyet modülünü kullanarak park sahası içinde gördükleri iyi ya da eksik yönlerin fotoğrafını da çekerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bildirebiliyor.

Milli Parklar Mobil uygulaması şu anda Google PlayStore veya AppStore mobil marketlerinden indirilerek mobil cihazlarda kullanılmaya başlanmış durumda. Ancak uygulamanın 2017 yılında da geliştirilmeye devam edileceği belirtiliyor. 2017 yılı içerisinde geliştirilecek “rezervasyon” modülü, İngilizce ve Arapça dil desteği ile uygulamanın yabancı turistlerce de kullanılmasına imkân tanınacak ve uygulama uluslararası nitelik kazanacak.

Soru: Yeni projelerinizi öğrenebilir miyiz?

Nurettin Taş: Bizi en iyi biz anlatırız sloganıyla yola çıkan Tanıtım ekibi, senaryosu, kurgusu, çekimleri ve oyunculukları kendileri tarafından gerçekleştiren 2 adet kamu spotu çekmiştir. RTÜK’ten onay almış olan ve ulusal televizyonlarda yayınlanmakta olan bu spotlar beğeniyle izlenmektedir. Ormancılık haftası, Dünya Sulak Alanlar Günü, Biyoçeşitlilik Günü ve benzeri günlerde; Okullarda eğitimler verilmiştir. Günün önem ve anlamı ile ilgili sunumlar, interaktif gösteriler ve yarışmaların yapıldığı okullarda, doğa koruma konusunda temel bilgiler öğrencilerimize aktarılmıştır.

TABİATTAN UZAK KALMAYIN!..

Soru: Son olarak tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarınız kapsamında 2017 yılı slogan ve mesajınızı sorsak?

Nurettin Taş: İnsanoğlu tabiata saygı duymalı ve onu korumalı.

Her geçen gün azalan ve kirlenen doğal kaynaklar bir süre sonra ne insanlar ne de diğer canlılar için yeterli olmayacak.

“Tabiatı Korumak” bireysel olarak yürütebileceğiniz bir davranış..

Lütfen bunu çevrenize de yayın!

Önce kendinizi sonra tabiatı koruyun…

Dünya bütün canlıların yuvası...

Gidecek başka evimiz yok!

Bu Röportajın hazırlanmasında Genç Bürokratlar Dergisi’nde yapılan röportajdan da yararlanılmıştır.