Mobil Atık Getirme ve Gezici Eğitim Aracı’na yabancı misafir

Gerçekleştirdiği sıfır atık çalışmalarıyla takdir toplayan ve hem ilçeye hem de belediyeye sıfır atık belgesi kazandıran Çayırova Belediyesi’nin, Mobil Atık Getirme ve Gezici Eğitim Aracı yabancı misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Çayırova Belediyesi’nin doğayla dost ve bilinçli nesiller yetiştirmek için hayata geçirdiği kısa adı EKOBÜS olan Mobil Atık Getirme Merkezi ve Eğitim Aracı’nı bugün Avrupa Birliği projesi kapsamında İspanya, İsveç ile İtalya’dan gelen yabancı misafirler ve beraberindeki heyet inceledi. Çayırova Belediyesi’nin 99 model otobüsten tasarladığı mobil eğitim aracını inceleyen yabancı heyete, Temizlik İşleri Müdürlüğü sıfır atık servisi yetkilileri bilgi verdi.





EĞİTİM OTOBÜSÜNÜ İNCELEDİLER

Çayırova Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmaları, yabancı misafirlere anlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sıfır atık konusunda çocukları bilinçlendirmek ve çevre bilinci aşılamak amacıyla okullarda eğitim verdiklerini belirtti. Anlatılanları tercüman aracılığıyla can kulağı ile dinleyen yabancı misafirler, içerisinde sıfır atık anlayışıyla üretilen ürünlerin olduğu otobüsü gezerek, bilgi aldı. Eğitim otobüsünü beğenen ve örnek proje yabancı heyete, belediye görevlileri günün anısına çanta hediye etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.



