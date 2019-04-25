Moğol çocuklar gözyaşlarıyla ülkelerine döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali sona ererken geride unutulmayacak hatıralar kaldı. Dünyanın dört bir yanından festivale katılmak için Kocaeli’ye gelen çocuklar, bir hafta boyunca Türk ailelere misafir oldu. Festival süresince pek çok şey paylaşan çocuklar ayrılık vakti geldiğinde gözyaşlarını tutamadı. Kartepe ilçesinde bulunan Hasanpaşa İlkokulu’nda okuyan öğrencilerin ailelerine konuk olan Moğolistanlı öğrenciler, ülkelerine dönmek üzere ayrıldı.

HÜZÜNLÜ AYRILIK

23 Nisan Çocuk Festivali için ülkemize gelen misafir ülkelerden olan Moğolistanlı çocuklar, Hasanpaşa İlkokulu ailelerine konuk olmuştu. İlk defa yabancı çocukları okullarına davet eden ve günlerce evlerinde kendi çocuklarıymış gibi misafir eden Türk aileler ayrılmakta zorlandı. Okul bahçesinde Moğolistanlı çocuklar, ülkelerine dönmek üzere hazırlık yaparken duygulu anlar yaşadı. Birbirlerine sıkıca sarılarak tekrar görüşme temennilerinde bulunan çocuklar, iletişim bilgilerini de paylaştı. Bol bol fotoğraf çekilen Türk ve Moğolistanlı çocuklar gözyaşlarına hakim olamazken seneye tekrar görüşeceklerini söyledi.

VELİLERDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sadece çocuklar değil veliler de ayrılığın hüznünü yaşarken aileler Moğolistanlı çocukların evlerinde kaldıkları sürece kendi çocuklarından daha fazla ilgilendiklerini dile getirdi. Türk anneleri, Moğolistanlı misafirlerini yollarken göz yaşlarına hakim olamadı ayrılık zamanı geldiğinde duygu dolu anlar yaşandı.

“ARAMIZDA SESSİZ DE OLSA BİR BAĞ OLUŞTU”

Moğolistanlı arkadaşı Misheel’den ayrılırken duygusal anlar yaşayan Hasanpaşa İlkokulu öğrencilerinden İldem, “İlk defa yabancı bir arkadaşı oldu. Eve geldiğinde ne yapacağımızı hiç bilmiyorduk. Dilini bilmediğimiz için ellerimizle bir şeyler yapıyorduk. Biz de arkadaşımı anlamıyorduk ama biranda anlaşmaya başladık ve artık gitmesini de istemiyorduk. Aramızda sessiz de olsa bir bağ oluştu. Mangala adlı oyunu öğrettik arkadaşıma, ilk başta garibine gitti ama daha sonra çok hoşlandı. Genel de Kocaeli’yi gezdik beraber. Türkçe kelime de öğrettim arkadaşıma. Misheel’i çok seviyorum ve gitmesini hiç istemiyorum” dedi.

MİSHEEL’İN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Moğolistanlı arkadaşı Misheel ise hem Kocaeli hem de arkadaşı İldem hakkında şunları söyledi; “İlk defa Türkiye’ye geldim, çok beğendim. Arkadaşımdan ayrılmayı hiç istemiyorum. Çok üzüldüm gideceğim için… İlk geldiğimde hemen ülkeme geri dönmek istiyordum. Ama şimdi arkadaşımdan ayrılmak istemiyorum. Keşke 1 hafta daha kalsaydım ve arkadaşımla zaman geçirseydim. Seneye tekrar gelmek istiyorum. Gelirsem mutlaka İlhem ile buluşmak istiyorum.”

“BATZAYA, GELDİ ÇOCUKLARIMI İKİNCİ PLANA ATTIM”

Hasanpaşa İlkokulu velilerinden Nurdane Hanım, ayrılık vakti geldiğinde göz yaşlarına hakim olamadı. Anneliğin çok farklı bir şey olduğunu belirten Nurdane Hanım, “Müdürümüz Moğolistanlı grubun okulumuza geleceğini toplantıda dile getirmişti ve ben de gönüllü olmuştum. Sonra verdiğim bu kararda tereddüt ettim, yapabilir miyim diye sordum kendime, yabancı olduğu için ama ilk geceden itibaren çok güzeldi. Batzaya kızımız 5 gün bizimle kaldı ve bu süreçte ben çocuklarımı ikinci plana attım. Oğlum bana “Anne biz senin evladın değil miyiz?” diye sordu. Ama biz çok güzel duygularla ayrılıyoruz. Ona su istemeye kadar her şeyi öğrettim. Umarım istediklerini yapabilmişizdir. Eşim bile “Onlar gitsin sen bizimle kal” dedi Batzaya’ya… Ve Batzaya bizlere çok şey öğretti. Öncelikle sabrı öğretti. Ayrıldığımız için üzülüyorum ama onu tanıdığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.