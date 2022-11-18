GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Motosiklette tehlikeli yolculuğuna para cezası

Körfez ilçesinde, 5 kişinin bulunduğu motosikletle trafikte seyreden sürücüye idari para cezası uygulandı.

Motosiklette tehlikeli yolculuğuna para cezası

18 Kasım 2022 Cuma 23:44

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir motosiklette 5 kişinin yolculuk yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, sürücünün Ö.A. (19), motosiklette bulunanların ise M.Y. (19), F.Y.O. (17), H.Ç. (18), E.A. (19) olduğunu belirledi.
"Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı, motosiklet sürücüsü Ö.A'ya "Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı. Ayrıca ceza puanı sınır aşımına uğradığı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
15 dönümlük ormanlık alan yandı 15 dönümlük ormanlık alan yandı
GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUR EVİ NEDEN YIKIKDI GAZETECİLER CEMİYETİ DARICA HUZUR EVİ NEDEN YIKIKDI
Kandıra'da sportif yetenek taramasıyla keşfedilen çocuklar antrenmanlara başladı Kandıra'da sportif yetenek taramasıyla keşfedilen...
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Yeşilay'ın Yeşilay'ın "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek...
Halk otobüsünün çarptığı kadın öldü Halk otobüsünün çarptığı kadın öldü
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

15 dönümlük ormanlık alan yandı
Kandıra ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Haberi Oku