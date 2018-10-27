Kartepe Zirvesinde konuşan "Ülkemdeki savaş benim suçum değil. Mülteci olarak doğmadım" "Kardeşimle Türkiye sınırına geldiğimizde, hava çok soğuktu. Türk askeri kardeşime montunu verdi ve yiyecek ikram etti. Bu sahneyi unutamıyorum"

Kendi adıyla kurduğu derneğin yönetim kurulu başkanı olan Cuma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce "Göç, Mültecilik ve İnsanlık" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde, "Suriyeliler Barometresi Araştırması: Bir Arada Yaşamın Çerçevesi" konulu oturumda, Suriye'de yaşadıklarını anlattı.

Cuma, Türkiye'ye geldiği ilk dönemlerde, mülteci kampında "Suriyeli mülteciler" kelimesini duyduğunda üzüldüğünü belirtti.

Suriye'de yaşanan iç savaşa değinen Cuma, şöyle devam etti:

"Mülteci olmak benim suçum değil. Kimse keyfi olarak yaşadığı evini ve ülkesini terk edip hiç tanımadığı başka bir ülkede yaşamak istemez. 14 yaşındaydım artık evlenme çağım geldiğini ve evlenmem gerektiğimi söylediler. Ama ben eğitimimi devam ettirmek istiyordum. Anne ve babamı ikna ettim ama akrabalar da etkili olduğu için çok sıkıntı yaşıyordum. Evlenmek istemediğim gibi benim yaşımda olanların da evlenmemesi için çalışmalar yapıyordum. Tüm bunları yaparken, kamptakiler beni kötü örnek olarak gösteriyorlardı. Benim için 'isyancı' diyorlardı. Televizyonlara çıktığım için benim hakkımda dedikodular yapılıyordu. Kendi geleceğimi hayal etmek istedim. Başkasının hayal etmesini istemedim. Kızlarını okula göndermeleri için kapı kapı gezdim. Mücadele ettim. Genç kızlara mesaj yollamak için dergi bastırmak istedim. Bunun için valiliğe başvurdum."

- "Cumhurbaşkanımız bana Türk vatandaşlığı hediye etti"

Türkiye'ye sınırına geldiği günü hiç unutmadığını vurgulayan Cuma, "Kardeşimle Türkiye sınırına geldiğimizde, hava çok soğuktu. Türk askeri kardeşime montunu verdi ve yiyecek ikram etti. Bu sahneyi unutamıyorum. Türkiye'yi ve Türkçe'yi çok seviyordum ve öğrenmek istedim. Türkler benimle konuşurken, ben de onlarla aynı dili konuşmak istiyordum. Artık tercüman aracılığıyla konuşmak istemiyordum. Yaşadıklarımı kendi ağzımdan anlatmak istiyordum. Azimle çalıştım ve Türkçe'yi ana dilim gibi öğrendim. Öğrendikten sonra aileme de öğrettim. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. Ülkemdeki savaş benim suçum değil. Mülteci olarak doğmadım. Yaptığım çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanımız bana Türk vatandaşlığı hediye etti. Türk vatandaşlığı aldığım için çok mutlu oldum." diye konuştu