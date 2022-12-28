Mustafa Kandıralı’yı anma gecesinde yer yerinden oynadı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk klarnetini dünyaya duyuran usta sanatçı Mustafa Kandıralı’yı vefatının 2’nci yılında düzenlediği muhteşem bir programla andı. Anma programına Mustafa Kandıralı ekolünün önde gelen klarnet sanatçılarından, Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik, Göksun Çavdar ve Hüsnü Şenlendirici katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bu anlamlı geceye Kocaeliler akın etti. Bin 300 kişilik Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu yoğun ilgi nedeniyle tıklım tıklım doldu. Salonun aşağı bölümü ve asma katında yer bulamayan çok sayıda vatandaş geceyi merdivenlerde oturarak ya da ayakta takip etti. Anma gecesini yaklaşık 2 bin kişi izledi. Bu özel gecede açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Mustafa Kandıralı’nın ünü sadece Kandıra ve Kocaeli ile sınırlı değil onu tüm dünya tanıyor” dedi.





YOĞUN KATILIM

Türk klarnetini dünyaya duyurmuş, Kandıra’dan çıkmış son derece önemli bir müzisyen olan Mustafa Kandıralı’yı anma gecesine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sadettin Hülagü, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Yerel Kültür Plartformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve çok sayıda Kocaelili katıldı.





“KANDIRALI EKOLÜ BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARI’NDA”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mustafa Kandıralı için düzenlenen anma gecesinde bir konuşma yaptı. Başkan Büyükakın sözlerine, geceye yoğun ilgi göstererek, salonu tıklım tıklım dolduran Kandıralı ve Kocaelili vatandaşlara seslenerek başladı. "Buradan çok güzel görünüyorsunuz" diyen Başkan Büyükakın, "Salonda yukarısı, aşağısı her yer ağzına kadar dolu. Mustafa Kandıralı üstadımıza da yakışan bu olurdu zaten" şeklinde konuştu. Merhum Mustafa Kandıralı'nın sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ülkemize onur yaşattığını kaydeden Başkanı Büyükakın, onun bayrağını taşıyanlardan biri olan Türkan Kandıralı'nın da Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda Kandıralı ekolünü öğrencilerine aktardığını söyledi.





KLARNETİN DEV İSİMLERİ ANMA GECESİNDE BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Engin Benli’nin Mustafa Kandıralı’nın hayat hikayesinden kesitler anlattığı programda, klarnetin dev isimleri bir araya geldi. İstanbul Strings Ekibi’nin de görev aldığı bu özel gecede Klarnet Taksimi ile herkesi kendine hayran bırakan Altan Gözetlik, müzisyenliği ile duygulandıran Göksun Çavdar, çaldığı eserlerle insanı büyüleyen Hüsnü Şenlendirici ile aynı zamanda Mustafa Kandıralı’nın yeğeni olan Büyükşehir Belediyesi klarnet eğitmenlerinden Türkan Kandıralı adeta klarnetlerini dile getirdi. Konuk sanatçılar gece ustalıkları ile kendine hayran bıraktı. Klarnetin sesini Kocaeli'nden adeta dünyaya duyuran gece, merhum Mustafa Kandıralı'ya da selamların en anlamalısını gönderdi.





ŞENLENDİRİCİ COŞTU COŞTURDU

Sevilen sanatçı Hüsnü Şenlendirici anma gecesine katılarak en güzel eserlerini ustası Mustafa Kandıralı için seslendirdi. Konuklar Tanrı İstemezse eserini çalarken sanatçıya eşlik etti. İstanbul İstanbul Olalı esere ise tüm salon telefon ışıklarını yakarak katıldı. Sevilen sanatçı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Kandıralı anma gecesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hüsnü Şenlendirici Mustafa Kandıralı'nın büyük bir usta olduğuna da dikkat çekerek, onun tarzını yaşatmaktan gurur duyduğunu söyledi.





ŞENLENDİRİCİ’DEN ATATÜRK’E ANLAMLI HEDİYE

Büyükşehir'in yıllarca akıllardan çıkmayacak ve Mustafa Kandıralı efsanesini adeta taçlandıran gecede muhteşem anlara da imza atıldı. Hüsnü Şenlendirici, dedesi ile ilgili çocukluk hatırasını konuklara aktardı. İlk melodisini çaldığı eserin Harmandalı olduğunu söyleyen sanatçı, “Bu eser benim için çok özel. Bunu dedeme çalarım. Bu gece ise dedemin, merhum Mustafa Kandıralı'nın ama en başta dünyanın en yakışıklı adamı, efelerin efesi Mustafa Kemal Atatürk'e gitsin” dedi.





KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİ KANDIRALI İÇİN ÇALDI

Anma gecesinde aynı zamanda Mustafa Kandıralı'nın yeğeni olan Türkan Kandıralı da sahne aldı. Türkan Kandıralı'ya, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda eğitim verdiği konservatuvar öğrencileri eşlik etti. Bu anlar Mustafa Kandıralı ekolünün Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda devam ettiği ve gelecek nesillere aktarıldığının da en güzel kanıtı oldu.





MUHTEŞEM GECE MUHTEŞEM BİS

Muhteşem gece muhteşem bisle tamamlandı. Geceye katılan Türkiye'nin dev klarnet sanatçıları, Mustafa Kandıralı ile adeta özdeşleşen Bayram Çiftetellisi ile bis yaptı. Tüm salonun ayakta ve alkışlarla eşlik ettiği çiftetelli tüm gece süren neşeye neşe kattı. Gecenin sonunda sahneye gelen Başkan Büyükakın, sanatçılara muhteşem performansları ve katılımları için teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Kandıralı Ailesi de Başkan Büyükakın'a, düzenlenen Mustafa Kandıralı Anma Gecesi adına teşekkür plaketi sundu.















