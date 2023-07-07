MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİNDE TARİHE IŞIK TUTAN SERGİDEN CANLI MAKALE





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen Marmara gerçeği gazete manşetleri ile Deprem ve Kocaeli’nin tarih ve kültür turizminde marka değerleri fotoğrafları sergisi açıldı.

Kocaeli bağımlılarla mücadele derneği İlim Kültür Tarih ve teknoloji Vakfı ve Avrasya gazeteciler derneği işbirliği ile Gebze çoban Mustafapaşa külliyesinde açılan fotoğraf ve gazete manşetleri sergisi büyük ilgi gördü.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2616606938493897&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR VE GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ





İl Kültür ve Turizim müdürlüğünün verdiği Kocaeli’nin tarih kültür turizmi ile ilgili ödüllü fotoğraflar ile 17 Ağustos Marmara depreminden 6 Şubat Kahramanmaraş depremine gazete manşetleri ile deprem gerçeği fotoğrafları yer aldı.Gebze Çoban Mustafa Paşa külliyesi bahçesinde açılan sergide İstanbulda yaşanan depremler ile 1992 yılında Erzincanda yaşanan depremlerinde tarihi fotoğrafları yer aldı sergi ile ilgili www.gebzegazetesi.com canlı yayında

CANLI HABER VE MAKALE

https://fb.watch/lC2b1slPAH/?mibextid=SDPelY





Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele Projesi Din Görevlileriyle Devam Ediyor

https://www.haberler.com/saglik/kocaeli-de-bagimlilikla-mucadele-projesi-din-gorevlileriyle-devam-ediyor-16090477-haberi/





BASINDA ÇIKAN HABER

Kocaeli'de tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edebilmek amacıyla hazırlanan 'Değişim Sizinle Mümkün' projesinin 3. etabı, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği'nin, Kocaeli Kent Konseyi Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında Kocaeli Müftülüğü işbirliğiyle hazırladığı projenin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında eğitimler ve çalıştaylar düzenlenecek.





Kocaeli'de tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edebilmek amacıyla hazırlanan "Değişim Sizinle Mümkün" projesinin 3. etabı, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Tarihi Çoban Mustafapaşa Cami Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği'nin, Kocaeli Kent Konseyi Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında Kocaeli Müftülüğü işbirliğiyle hazırladığı projenin tanıtımı yapıldı.Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karataş, yaptığı konuşmada, projenin din görevlileri aracılığıyla bağımlılıkla mücadelede kapasitenin artırılmasını kapsadığını belirtti.Karataş, proje kapsamında eğitimler ve çalıştay düzenleyeceklerini kaydetti.Programa, Gebze Müftüsü Mahmut Çakır ile din görevlileri katıldı.





VALİ YARDIMCISI EKREM BEY İLE CANLI SÖYLEŞİ





ESPİYE KARAOVACIK YAYLA ŞENLİĞİ VE ŞEHİTLERİ ANMA TOPLSNTISINI BAŞLATTI





25 yıl önce Espiye kaymakamı olarak görev yaptığı yıllarda bölgeye yaptığı hizmetlerden tanıdığım. Giresun Espiye karaovacık yayla şenliğini 1998 yılın da başlatan saygıdeğer devlet adamı Kocaeli vali Yardımcısı Sn Ekrem Çalık İle belgesel tadında tarihi geçmişe yolculuğa çıktık www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı söyleşi gerçekleştirdik

VALİ YARDIMCISI SN ÇALIK İLE CANLI SÖYLEŞİ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242457361903562&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





BELGESEL TADINDA TÜM VEFALI DOSTLARA SELAM OLSUN