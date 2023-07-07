GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİNDE TARİHE IŞIK TUTAN SERGİDEN CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 7 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİNDE TARİHE IŞIK TUTAN SERGİDEN CANLI MAKALE

07 Temmuz 2023 Cuma 09:55


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen  Marmara gerçeği  gazete manşetleri ile Deprem  ve  Kocaeli’nin tarih ve kültür turizminde marka değerleri fotoğrafları sergisi açıldı.
Kocaeli bağımlılarla mücadele derneği İlim Kültür Tarih ve teknoloji Vakfı ve Avrasya gazeteciler derneği işbirliği ile  Gebze çoban Mustafapaşa külliyesinde açılan  fotoğraf ve gazete manşetleri sergisi büyük ilgi gördü. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2616606938493897&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

    ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR VE GAZETE MANŞETLERİ SERGİSİ 

 İl Kültür ve Turizim müdürlüğünün verdiği Kocaeli’nin tarih kültür turizmi ile ilgili ödüllü fotoğraflar ile 17 Ağustos Marmara depreminden 6 Şubat Kahramanmaraş depremine  gazete manşetleri ile deprem  gerçeği  fotoğrafları yer aldı.Gebze Çoban Mustafa  Paşa külliyesi bahçesinde  açılan sergide İstanbulda  yaşanan  depremler  ile 1992 yılında  Erzincanda yaşanan  depremlerinde  tarihi fotoğrafları yer  aldı  sergi ile ilgili  www.gebzegazetesi.com canlı yayında
   CANLI HABER  VE MAKALE 
https://fb.watch/lC2b1slPAH/?mibextid=SDPelY

Kocaeli'de Bağımlılıkla Mücadele Projesi Din Görevlileriyle Devam Ediyor 
https://www.haberler.com/saglik/kocaeli-de-bagimlilikla-mucadele-projesi-din-gorevlileriyle-devam-ediyor-16090477-haberi/

     BASINDA ÇIKAN HABER 
Kocaeli'de tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edebilmek amacıyla hazırlanan 'Değişim Sizinle Mümkün' projesinin 3. etabı, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği'nin, Kocaeli Kent Konseyi Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında Kocaeli Müftülüğü işbirliğiyle hazırladığı projenin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında eğitimler ve çalıştaylar düzenlenecek.

Kocaeli'de tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele edebilmek amacıyla hazırlanan "Değişim Sizinle Mümkün" projesinin 3. etabı, din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Tarihi Çoban Mustafapaşa Cami Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği'nin, Kocaeli Kent Konseyi Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında Kocaeli Müftülüğü işbirliğiyle hazırladığı projenin tanıtımı yapıldı.Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karataş, yaptığı konuşmada, projenin din görevlileri aracılığıyla bağımlılıkla mücadelede kapasitenin artırılmasını kapsadığını belirtti.Karataş, proje kapsamında eğitimler ve çalıştay düzenleyeceklerini kaydetti.Programa, Gebze Müftüsü Mahmut Çakır ile din görevlileri katıldı.

VALİ YARDIMCISI EKREM BEY İLE CANLI SÖYLEŞİ 

   ESPİYE KARAOVACIK YAYLA ŞENLİĞİ VE ŞEHİTLERİ ANMA TOPLSNTISINI  BAŞLATTI

25 yıl önce  Espiye kaymakamı  olarak görev yaptığı yıllarda bölgeye yaptığı hizmetlerden tanıdığım. Giresun Espiye karaovacık yayla şenliğini  1998 yılın da başlatan saygıdeğer devlet adamı Kocaeli  vali Yardımcısı  Sn Ekrem Çalık İle belgesel tadında tarihi geçmişe  yolculuğa çıktık www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı söyleşi gerçekleştirdik 
  VALİ YARDIMCISI SN ÇALIK İLE CANLI SÖYLEŞİ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242457361903562&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

   BELGESEL TADINDA  TÜM VEFALI DOSTLARA SELAM OLSUN
http://www.ismailkahraman.net/?p=367






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Düzce de Sel Felaketi ve Efteni Gölü Düzce de Sel Felaketi ve Efteni Gölü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Gebze Hastaneleri Mektubu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Gebze Hastaneleri...
Türkiye Gıda Platformu Tesisleri Bugün Törenle Açılıyor Türkiye Gıda Platformu Tesisleri Bugün Törenle...
ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİNDE TARİHE IŞIK TUTAN SERGİ ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİNDE TARİHE IŞIK...
RESSAM SEDAT ALKAN'IN ARDINDAN CANLI MAKALE RESSAM SEDAT ALKAN'IN ARDINDAN CANLI MAKALE
PARKLARDAKİ MEYVE AĞAÇLARI İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALEDE PARKLARDAKİ MEYVE AĞAÇLARI İSMAİL KAHRAMAN İLE...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Düzce de Sel Felaketi ve Efteni Gölü
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 6 Temmuz 2022 tarihli sosyal medya...

Haberi Oku