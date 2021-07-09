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Müze ve Kütüphanelerde DOLU DOLU ETKİNLİK

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaz tatilinde düzenlemiş olduğu etkinliklerle dikkat çekiyor.

Müze ve Kütüphanelerde DOLU DOLU ETKİNLİK

09 Temmuz 2021 Cuma 10:29

 Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze ve Halk Kütüphanelerinde bu yaz farklı yaşanacak. Okulların kapanması ve 1 Temmuz’da başlayan yeni normalleşme süreciyle adeta tempo arttıran kurum, yaz tatili boyunca özellikle çocuklara yönelik etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün düzenlediği 7-12 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programı kültürel miras hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor. 5-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kocaeli Müzesi’nde gerçekleşen eğitime katılan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Öte yandan KÜYAP (Kütüphanede Yaz Programı)  kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Telafide Bende Varım’ programına destek olmak amacıyla Kocaeli İl Halk Kütüphanesi ve Çağdaş Drama Derneği Kocaeli temsilciliğinin iş birliği ile Sencer Özbay liderliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler renk katacak.
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