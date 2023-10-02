Nail Çiler, Koçak’la kapıştı!

ISMARLAMA İLE PARTİYE GELDİN

Koçak, kongrede yaptığı konuşmada CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’i hedef alarak, “80 bin lira maaş alıp sırça köşklerde oturuyorsunuz. Dün geldin partiye. Benim gibi sokaktan gelmedin, ısmarlama geldin. İşine bakacaksın, milletvekili olman bir şey değiştirmiyor. Partinin kapısını bilmiyordunuz. Buradaki herkes emekçi. Vekilsen vekilliğini bileceksin” sözlerini kullandı.

“GİT İŞİNE LAN”!

Nail Çiler bu sözler karşısında, “Sen ne biliyorsun. Git işine lan. Sen milletvekilleri hakkında böyle konuşamazsın. Çakal! Benim canımı sıkma” diyerek cevap verdi. Nail Çiler’i yanında oturan İl Başkanı Bülent Sarı Çiler’i sakinleştirmeye çalışırken, partililerin araya girmesi ile tartışma daha fazla büyümeden sona erdi.